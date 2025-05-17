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    國民黨號召全民叭賴被網友罵翻 藍營粉專也被洗版

    國民黨宣布將在520前夕舉辦「519全民叭賴，吼出來！賴清德下台！」活動，消息一出引發外界熱議，不少網友紛紛直言「無聊」、「這是誰出的蠢招」。（圖擷自黃健庭臉書）

    國民黨宣布將在520前夕舉辦「519全民叭賴，吼出來！賴清德下台！」活動，消息一出引發外界熱議，不少網友紛紛直言「無聊」、「這是誰出的蠢招」。（圖擷自黃健庭臉書）

    2025/05/17 12:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨宣布將在520前夕舉辦「519全民叭賴，吼出來！賴清德下台！」活動，消息一出引發外界熱議，不少網友紛紛直言「無聊」、「這是誰出的蠢招」，就連在「中國國民黨」及國民黨秘書長黃健庭的臉書粉專底下都有大批網友砲轟。

    國民黨宣布發起「全民叭賴」行動，該黨呼籲全民在5月19日下午5點20分，一起透過按鳴喇叭兩聲「叭賴」，藉此象徵要求賴清德「下台」的怒吼聲。國民黨秘書長黃健庭指稱，要藉此向裝聾作啞、充耳不聞的賴政府，表達不滿與憤怒，同時也強調，當天全國都是主場，除了國民黨中央黨部外，各縣市也都有集結點，當天大家不管在哪裡，也都可以自行響應，透過按鳴喇叭2短聲表達抗議。不過黃也提醒大家在醫院、學校等有禁鳴喇叭的地方要避免。

    不過針對這項活動的反彈聲浪卻是不小，除了在網路社群及多家媒體報導底下可看到網友質疑及批評，就連在「中國國民黨」及國民黨秘書長黃健庭的臉書粉專底下也可看到網友紛紛砲轟，「製造噪音？社會亂源！」、「我反對民進黨，但你們這種招會不會引人反感？你們到底是在毀滅國民黨嗎？」、「這活動會干擾不少周邊的人耶，確定要這樣做？」、「下班時間都塞在那裡可能不只按兩聲哦」、「按喇叭只會引起反感欸，國民黨不要總幹這種沒腦的事好嗎？」、「到底是哪個提出來的招？傷敵100自損800的」。

    也有網友諷刺「國民黨在搞笑喔？違法還叫人家下台」、「要罷免就去國會提案，再演什麼啊」、「簡直無理取鬧」、「建議環保局5/19到民進黨黨部前擺個噪音取締，保證荷包賺飽飽」、「自信點，改早上5:20」、「支持叭爛政府是想證明自己就是社會邊緣人嗎？對國家沒有任何貢獻只有獨裁、製造人民恐慌的亂黨」等。

    在「中國國民黨」及國民黨秘書長黃健庭的臉書粉專底下可看到，網友紛紛砲轟，「製造噪音？社會亂源！」、「我反對民進黨，你們是在毀滅國民黨嗎？」、「這活動會干擾不少周邊的人耶，確定要這樣做？」（圖擷自黃健庭臉書）

    在「中國國民黨」及國民黨秘書長黃健庭的臉書粉專底下可看到，網友紛紛砲轟，「製造噪音？社會亂源！」、「我反對民進黨，你們是在毀滅國民黨嗎？」、「這活動會干擾不少周邊的人耶，確定要這樣做？」（圖擷自黃健庭臉書）

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