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    曝柯文哲新竹農地近況 曾資程：雜草都長得比芭樂樹還高！

    曾資程表示，先前柯文哲名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，後續也在期限前恢復農用並種芭樂的那塊地，目前雜草都長得比芭樂樹還高了！（圖擷取自臉書）

    曾資程表示，先前柯文哲名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，後續也在期限前恢復農用並種芭樂的那塊地，目前雜草都長得比芭樂樹還高了！（圖擷取自臉書）

    2025/05/17 10:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，涉嫌於京華城容積案收賄、圖利。對此民進黨新竹市議員曾資程表示，先前柯文哲名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，後續也在期限前恢復農用並種芭樂的那塊地，目前雜草都長得比芭樂樹還高了！

    曾資程在臉書PO文表示，那個涉貪被關押在土城的人，卸任主席後，看顧芭樂園的議員，好像就不太關心前主席的芭樂園，「芭樂園將蕪胡不歸」，做人不要太現實，人去茶涼前主席交付的工作，怎麼把他拋諸腦後呢？還是為涉貪市長洗白，毫無邏輯到幾近法盲、文盲反罷免，忙到沒時間看顧芭樂園。

    曾資程指出，選舉罷免是公民權利，高虹安到大菜市場宣傳反罷免，我質疑反罷免可以到大菜市場，是不是意謂罷免也可以到大菜市場，那位看顧芭樂園的議員回擊，選舉的時候你們沒有去過嗎，這是標準的混淆視聽轉移焦點，後續民進黨團揭發罷團志工，在大菜市場遭果菜公司管理人員干擾連署，將志工驅趕到馬路上，聲稱人行道也是果菜公司的，甚至找來警察要求留個資，刪照片影片，明顯違反選罷法及強制罪之嫌。

    曾資程續指，看顧芭樂園的議員，馬上又扯到棒球場開幕參加的貴賓，問題是棒球場參加的貴賓，有涉貪被停職嗎？看顧芭樂園的議員真的很辛苦，一下子要聲援涉貪主席，一下子要洗白涉貪市長，真夠他忙的。

    曾資程直言，中央、地方政府正在推動桃竹苗大矽谷計畫，說不定可以幫你們家前主席解套呢，支持桃竹苗大矽谷計畫。

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