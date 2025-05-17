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    學童疑遭中國抖音直播主猛拍 顏擇雅：俄侵烏也將中小學轉為軍營

    台灣網友到中國抖音平台查詢發現，至少從去年開始，就有不少出現拍攝台灣小學生上下學的短影片，甚至連中國網友也注意到這個現象。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

    台灣網友到中國抖音平台查詢發現，至少從去年開始，就有不少出現拍攝台灣小學生上下學的短影片，甚至連中國網友也注意到這個現象。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

    2025/05/17 09:28

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有台北市家長反映，民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主「狂拍學童並直播」，家長、志工上前阻止，但拍攝者屢勸不聽，態度囂張。事後有台灣網友到中國抖音平台一查赫然發現，這種情況似乎並非個案，早在去年開始，就有類似且無碼拍攝的短影片出現，而且各地到處拍。對此作家顏擇雅表示，她認為是在評估哪些學校在共軍侵台後可以拿來作為駐紮地點，因為俄軍入侵烏克蘭，就是把一大堆中小學轉為俄軍軍營。

    顏擇雅在臉書PO文表示，這兩天有不少中國人士持手機對小學的校門口攝影，滿多的，好奇怪，幹嘛這麼做? 各種理論都有，其中一種是想要擄小孩去提供「國有器官」，她再提供另一種理論。我認為是在評估哪些學校在共軍侵台後可以拿來做駐紮地點。因為俄軍入侵烏克蘭，就是把一大堆中小學轉為俄軍軍營。

    顏擇雅直言，也就是說，共軍目前作戰計畫，打算攻擊的已不只是台灣軍事設施，還包括中小學，這是為何一定要支持大罷免。一定要。凍刪國防預算的政黨此時絕不能享有國會多數。

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