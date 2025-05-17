世壯運翻譯頻出包 石明謹PO圖諷：亂拼字歪風從承辦時就開始了

石明謹分享圖片，分別是柯文哲（見圖）在擔任台北市長時出席，及新北市長侯友宜共同出席「2025年雙北世界壯年運動會」授旗儀式的活動，但在圖片中可見兩人在致詞時，背後大看板上卻將市長（mayor）的英譯寫成major（主要的）。（圖擷自臉書）

2025/05/17 09:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世界壯年運動即將登場，近日卻接連被爆出包狀況不斷，包含賽事APP、大禮包、賽程安排、中英文翻譯等都出現問題，其中地名及人名的譯名都屢屢被發現有問題。對此知名球評石明謹也挖出，早在2022舉行授旗儀式時，當時的雙北市長致詞時，背後的看板就已經將市長的英文翻錯，讓他諷刺「亂拼字的歪風，真的不是他（蔣萬安）的錯，從雙北承辦世壯運的瞬間就已經開始了」。

石明謹在臉書發文分享兩張圖片，分別是柯文哲在擔任台北市長時出席，及新北市長侯友宜共同出席2025年「雙北世界壯年運動會」授旗儀式的活動，但在圖片中可見兩人在致詞時，背後大看板上卻將市長（mayor）的英譯寫成major（主要的）。

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據悉，該活動為2022年11月2日所舉辦，當時的「授旗典禮」象徵執委會接下籌辦賽會的重責大任，將以未來3年的時間好好準備。

石明謹在發中文稱，「我要逆風為蔣萬安說話，亂拼字的歪風，真的不是他的錯，從雙北承辦世壯運的瞬間就已經開始了」。其他網友也紛紛嘲諷「我們有拼錯字的sop」、「不必這麼頂真啦！發音都差不多」、「壯世代公關公司的傑作？」、「好扯，是不是被故意惡搞？」、「現在的天龍國已經變成了天兵國了」、「一個智商157，一個博士，難道上台致詞前都不會看到對方的頭銜嗎？」，有網友更酸「那個字是不是唸做馬囧啊，我英文不好，不懂就問」。

有網友更直言「或許有人說不要苛責基層人員，但我不認為，公務員應該要有基本的學識與常識，『Taiipei』與『四邊包繩不打洞』與『識別證英文名亂翻』這種太扯蛋了，不作行政處分很說不過去，招標的東西不用驗收嗎？或許廠商尾款還沒付，但錯誤很匪疑所思」。

石明謹分享圖片，分別是柯文哲在擔任台北市長時出席，及新北市長侯友宜（見圖）共同出席「2025年雙北世界壯年運動會」授旗儀式的活動，但在圖片中可見兩人在致詞時，背後大看板上卻將市長（mayor）的英譯寫成major（主要的）。（圖擷自臉書）

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