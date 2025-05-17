蕭美琴出席世壯運被指蹭黃仁勳 綠營反批：北市府造謠轉移焦點

世壯運頻傳出包爭議，網友更發現，世壯運大型形象看板直接印出「四邊包繩-不打洞）」，讓人看了一頭霧水。（擷取自Threads）

2025/05/17 09:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025世界壯年運動會今日將於台北大巨蛋開幕，總統府昨確定由副總統蕭美琴出席，卻遭藍白攻擊政治算計、蹭熱度，還有人質疑讓基層疲於奔命。對此台北市議員顏若芳批評，事情都沒做好，就急著造謠來轉移焦點。議員簡舒培也質疑，元首的維安一向都由國安單位負責，跟台北市政府真的沒什麼關係。

針對世壯運將於17日開幕，總統府15日證實，總統賴清德因近期國政繁忙，確定無法出席世壯運開幕典禮。國民黨台北市議員秦慧珠隨即砲轟，稱這是看不起雙北市長、市民與各國選手，「有什麼天大地大、比國際賽事更重要的行程，讓國家元首不能出席典禮嗎？」

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16日總統府宣布將由副總統蕭美琴出席世壯運，卻遭藍白指控是與輝達創辦人暨執行長黃仁勳的出席有關聯性，民眾黨批原本被政治算計所冷落，總統府卻在知道黃仁勳將出席後宣布由蕭美琴出席。國民黨籍台北市議員柳采葳也稱，府方知道黃仁勳要擔任聖火手，就急忙推副總統蕭美琴來蹭聲量、蹭熱度，讓整個國安體系、北市警力、軍方人力全被臨時動員、調度，隨扈連夜被召回、銷假支援，基層疲於奔命。

對此議員顏若芳發文批評，「世壯運籌辦爛如泥，北市府跟國民黨還在往自己臉上貼金造謠說總統府想來蹭聲量，是想笑死誰？」她質疑「距離世壯運開幕僅剩不到30小時，在這最後關鍵時刻，北市府做的不是亡羊補牢、不是加緊籌辦，而是在與國民黨一搭一唱全力放話，造謠總統府想來透過世壯運蹭黃仁勳。」

顏若芳指出，黃仁勳是國際知名企業家，更是台灣的驕傲，為與國際產業對接，無論是總統府或行政院必定和黃仁勳有建立聯繫管道，說要透過世壯運、透過北市府才能與黃仁勳互動聯繫，實在不太可能。

顏若芳也砲轟，這次的世壯運，從賽程、產品到其他整體規劃都真的是爛到不行，現在距離開幕已經不到30個小時，甚至還有許多業務需要亡羊補牢。比方說，中國製產品叢生調查完了嗎？APP頻故障又難用修好了嗎？禮贈品資訊標籤貼好了沒？

顏若芳強調，事情都沒做好，就急著造謠來轉移焦點，只能證明北市府對爛如泥的世壯運真的沒輒了，只好讓國民黨跑出來救場造謠、當遮羞布。她也諷刺「北市府與其花時間在找遮羞布，不如先去看看『靠北世壯運』來趕緊替賽事亡羊補牢還比較實際！否則，北市府如果忙著造謠而不顧活動品質，世壯運恐將真的貽笑國際」。

簡舒培也發文質疑，世壯運開幕在即仍出包連連，蔣萬安卻只顧帶政治風向！她列舉多項出包狀況，包含志工名字遭「直譯」、海報把台北的英文拼成「Taiipei」、65+長者連三天踢三場90分鐘足球比賽、交通指南出包、大禮包變大雷包，智慧手錶狀況頻傳等。

簡舒培批評，世壯運的出包大合集在網路上隨便搜都一拖拉庫，看著台北市政府主辦的國際賽事淪為笑柄，蔣萬安領導的市府團隊，腦袋裡想的不是怎麼亡羊補牢，而是聯合整個國民黨瘋狂帶風向，說預定出席的蕭美琴副總統是「蹭黃仁勳」、讓「維安大亂」。

簡舒培砲轟，就算已經在野10年，但身為曾經的執政黨，國民黨應該不會不知道，元首的維安一向都由國安單位負責，跟台北市政府真的沒什麼關係，尤其總統府也說明：「維安團隊已於0421、0423兩日先至大巨蛋場地實施會勘，0516下午依作業流程再進行檢視確認⋯⋯」瞬間戳破國民黨的謊言！

簡舒培質疑，現在出包的、落漆的事情一大堆，蔣萬安的團隊不是忙著解決問題，反而聯合國民黨狂帶政治風向，一下批賴清德總統不出席「看不起選手」、「有失身分」，一下酸蕭美琴副總統出席是「蹭黃仁勳」。呼籲北市府「繃緊神經，把賽事辦好，別想拿大咖嘉賓來當蔣萬安這個大雷包的遮羞布！」

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