運動部9/9掛牌仍設台北市 學者羅承宗：未落實「均衡台灣」政策

運動部將於國民體育日9月9日掛牌，部徽曝光。（圖由行政院提供）

2025/05/17 08:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕即將於9月9日掛牌的運動部設在台北市，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗昨受訪表示，從去年9月開始包括高雄市長陳其邁在內，南部各界期盼運動部設於左營，但行政院卻選擇充耳未聞，也毫無說明，此種態度，令人嘆息，他也質疑，選址過程未落實賴政府喊出的「均衡台灣」政策。

教育部15日赴行政院會報告「運動部籌備進度及視覺設計」針對運動部及全民運動署辦公廳舍選址，教育部表示，將設置於北部，以現有體育大樓及租用中繼辦公室結合使用。運動部部本部將位於台北市朱崙街，至於中繼辦公室則在台北市和平東路上。

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羅承宗說，國家運動訓練中心與國家運動科學中心兩大行政法人已設於高雄左營。在此前提下，無論是新設立的運動部各司與全民運動署，應在兩中心周遭就近選址。他說，前總統陳水扁執政之際，體委會也曾在高雄掛牌辦公。

「沒有事事都要綁在台北市的必要」，羅承宗強調，期盼活在台北首都圈的高官，能實踐首都減壓、證明衡平南北區域發展不是政客的芭樂票，盼政院能重新思考的設址政策。

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