罷免魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」社群帳號遭盜 總召Dora已報案

桃園市第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉團隊，今晚PO文公告，即日起，桃三社群刊登之資訊，都不屬於官方罷團公告。」（翻攝臉書「全力一擊 罷免涂權吉」）

2025/05/16 22:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第三選區「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免立委魯明哲團隊帳號近日不明原因遭盜，管理帳號的總召Dora今天表示，昨天使用手機發現狀況，因人在台北，因此下午就到台北市警局派出所報案，被盜原因待警方調查，團隊社群包括臉書粉專、Threads、IG皆受影響，呼籲民眾，即日起這些平台刊登的資訊，都不屬於官方罷團公告。

Dora昨天上午11點半使用手機時，發現她創的團隊Google帳號，2小時前就遭不明人士登入並竄改密碼、備用手機號碼、電子郵件，進而無法登入團隊相關官方社群，因此到台北市大安警分局瑞安街派出所報案，提告妨害電腦使用罪。

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Dora表示，除了團隊官方的臉書粉專、Threads、IG被盜之外，社群的Google雲端帳號也受影響，至於LINE群「桃三-魯明哲監督小隊」則未有影響，提醒民眾近期瀏覽相關罷團資訊時，還須留意。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊帳號目前遭盜，不過臉書粉專、Threads、IG目前都未有異常貼文PO出，包括臉書、Threads的最新貼文，仍是這週一的「距離安全門檻還差1000份」的內容。

桃園市第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉團隊今晚也在臉書粉專PO文，公告「目前桃三所有社群帳號，全部已非原官方團隊持有，即日起，桃三社群刊登之資訊，都不屬於官方罷團公告，希望大家協助廣傳，在正式取回帳號後我們也會協助另行公告。」

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora昨天發現團隊帳號遭盜，下午就到台北市警局派出所報案。（取自臉書「全力一擊 罷免涂權吉」）

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊帳號遭盜，團隊社群Threads也受影響。（翻攝Threads）

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊帳號遭盜，團隊社群IG也受影響。（翻攝IG）

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊帳號遭盜，團隊社群臉書粉專也受影響。（翻攝臉書）

Dora表示，團隊帳號遭盜，LINE群「桃三-魯明哲監督小隊」未受影響。（翻攝LINE群「桃三-魯明哲監督小隊」）

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