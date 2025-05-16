南投罷免縣議員幽靈連署達116人 陳玉鈴、蔡銘軒將提告

南投縣議員陳玉鈴（右1）大力協助罷免立委游顥的公民團體。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/16 22:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台大罷免除立委外，有8名泛綠議員也被提案罷免，中選會今天審查，南投縣第四選區縣議員陳玉鈴罷免案成立，而第二選區蔡銘軒罷免案未達門檻依法可補件，兩案連署前死亡人數，各為50人和66人，陳玉鈴說，死亡連署人數如此多真的很扯，下週將會與蔡銘軒到南投地檢署提告。

中選會今天審查泛綠議員二階連署案，南投縣有陳玉鈴、蔡銘軒等兩名民進黨籍縣議員罷免案提出審議，其中由蔡宜助擔任領銜人的陳玉鈴罷免案，法定連署人人數應為5886人以上。該罷免案經查對後符合規定人數7135人，不符合規定人數1252人，其中有50人是連署前死亡，涉有偽造嫌疑，中選會將依「刑事訴訟法」第241條職務告發的規定，移送最高檢察署。

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罷免第二選區縣議員蔡銘軒案，法定連署人數應為9259人以上，符合規定有7258人，不符規定達2503人，不符規定人數中，有多達66人是連署前死亡。該案依法可補件。

陳玉鈴對連署前死亡人數多達50人直呼「太扯了！」，她指出，該案領銜人蔡宜助是國民黨中常委，也是立委游顥服務處執行長，而在二階連署期間，就有民眾檢舉在某地點抄名冊，如今確定連署前死亡有50人，因此將與蔡銘軒下週赴南投地檢署提告偽造文書。

南投縣議員蔡銘軒（中）和新北市議員陳乃瑜（左）都被提案罷免。（資料照）

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