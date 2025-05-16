谷立言：美國明確反對武力改變現狀 堅定與台灣同在

AIT處長谷立言。（資料照，記者田裕華攝）。

2025/05/16 21:20

〔記者方瑋立／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）於美國德州當地時間15日致詞時表示，美國已明確反對任何改變兩岸現況，尤其以武力或脅迫的嘗試，也將堅定與台灣及印太盟友站在一起，共同嚇阻衝突與脅迫。

不過，他也指出，美國無法單靠自身力量實踐這個目標，台灣的角色亦是關鍵，為因應修正主義中國的挑戰，台灣須大幅提高防衛支出，遠超近年水準，美國非常樂見總統賴清德宣布要提升防衛支出，期待未來可看到台灣進一步擴大投資軍事嚇阻及社會韌性。

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據AIT今天公布的講稿內容，谷立言於德州達福地區台灣商會（GDTCC）致詞表示，維持台海的和平與穩定，攸關美國乃至全世界的經濟福祉，美國已明確表示反對任何片面改變兩岸現狀的嘗試，尤其是以武力或脅迫的方式，正如國務卿盧比歐近日所言，這將是總統川普持續的政策。

谷立言指出，美國堅定與台灣以及我們在印太地區的盟友站在一起，共同嚇阻衝突與脅迫，川普政府第一任內起草的「美國印太展略架構」，明確強調應加強與亞洲第一島鏈盟友夥伴的安全合作，該架構更特別指出，協助台灣有所需能力確保自身安全、享有不受脅迫的自由，具備韌性且有能力按照自己的意願與中國往來，是美國的目標。

不過，谷立言強調，美國無法單靠自身力量實現這個目標，台灣的角色也是關鍵，為因應來自修正主義中國的挑戰，台灣須大幅提高防衛支出，遠超近年來的水準。他強調，美國非常樂見賴總統宣布今年要將防衛支出提升至GDP3%，這是回應川普總統呼籲夥伴提高支出、強化防衛能力的重要第一步，很期待未來能在傳統軍事嚇阻及社會韌性等領域，看到台灣進一步擴大投資。

在同日環球晶圓美國新廠開幕典禮上，谷立言強調，這項投資對美國與台灣的半導體產業而言，都是極具意義的里程碑，此計畫填補了美國供應鏈中關鍵缺口，協助重建本土半導體生產循環，並與川普政府振興製造業、強化半導體競爭力的政策方向一致。同時，台灣也將因為環球晶圓與供應鏈夥伴、客戶比鄰而獲益，進一步強化台美經濟與戰略夥伴關係，推動全球半導體產業的創新與成長。

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