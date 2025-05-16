蔡英文會晤英下議院議長 今劍橋大學演講

蔡英文會晤下議院議長霍伊爾。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/16 22:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文正在英國訪問，她昨在國會向友台議員發表演說，並與下議院議長霍伊爾在其官邸會晤。蔡辦證實，蔡前總統昨（15）日在台英國會小組共同主席柴萍恩（Sarah Champion）議員陪同下，與英國國會下議院議長霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle）進行會晤。

在30分鐘的會晤中，雙方對台英共同關切議題交換意見，並期盼台英繼續為共同理念緊密交流、深化友好關係。

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蔡英文今天則前往劍橋，在劍橋大學發表演講，並與台灣旅英產業及學術界專業人士互動。

蔡英文還與在定居英國多年的台灣人所開設餐廳，與旅英台人餐敘交流。

劍橋是英國學術和科技重鎮，在當地及周邊地區發 展事業的台灣專業人士橫跨生物科技、材料科學、醫 藥、資訊工程、人工智慧（AI）、藝術與博物館學等 領域。

蔡英文昨上午前往英國國會，出席友台議員在國會上議院宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說，回憶她 1980年代在英國的求學時光，並呼籲英國與台灣在長 年交流合作的良好基礎上，加倍團結守護自由民主、 擴展合作。接著在參訪國會、了解議事進行後，蔡英 文與友台議員在國會宴會廳共進午餐。接著與英國國會下議院議長霍伊爾在議長官邸會晤。

台英國會友台小組執政黨工黨籍共同主席、下議院議員柴萍恩接受中央社專訪時說，身為下議院議長，霍伊爾象徵英國國會領袖，因此他決定與台灣前總統蔡英文舉行「正式會晤」，可謂是傳達重要宣示（a big statement）。

柴萍恩認為，霍伊爾擁護世界各地的民主政體，也表達對台灣民主的敬重與支持。

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