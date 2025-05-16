南投縣議員罷免案7/13投票 陳玉鈴：正面對決

面對罷免投票，民進黨南投縣議員陳玉鈴表示將正面對決。（記者劉濱銓攝）

2025/05/16 20:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣立委大罷免2階陸續送件，惟南投縣議員、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴也遭提案罷免，中選會今審議通過陳玉鈴罷免案，將於7月13日投票，對此，陳玉鈴表示，面對不公不義的罷免案，其中還有50份死亡連署，她將正面對決，希望選民認清，投下不同意罷免票。

民進黨南投縣黨部表示，此次黨內不只陳玉鈴遭罷免，之前參與草屯鎮長補選的縣議員蔡銘軒也遭霸免，只是陳玉鈴案目前已確定進入罷免投票，至於蔡銘軒則進入補件審查階段，是否會進入第3階段的罷免投票，則要視中選會最後審查而定。

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縣黨部也說，陳、蔡現都面臨罷免案，不過針對2人的罷免連署，其中分別有50、66份死亡連署，中選會對於陳玉鈴案的連署前死亡人數達50人，涉有偽造嫌疑，將依刑事訴訟法告發，當事的陳、蔡2人，之後也會向南投地檢署告發，捍衛自身權益。

陳玉鈴表示，從政以來就全力為地方奔走服務，此次卻因提供服務處、縣黨部等場所，協助公民團體進行立委罷免連署，竟遭惡意針對罷免，面對7月的罷免投票，她將正面對決，並會向選民展現她在地方服務的政績，也會說明各種對她不公不義的罷免行徑，希望民眾能看清楚，投下不同意罷免。

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