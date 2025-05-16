雖傳聞席次恐減 高雄小港前鎮連3位「新人」表態選議員

吳昱鋒今在前鎮小港掛出首批選舉布條與看板，宣布投入下屆高市議員民進黨黨內初選，引起地方討論。（吳昱鋒團隊提供）（記者王榮祥攝）

2025/05/16 21:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員前鎮小港區（第10選區）日前傳出因人口持續減少，明年底議員選舉可能少1席，但近期陸續有3位「新人」或公開表態或掛出大看板，宣告投入下屆議員選戰。

前鎮小港原應有8席議員，前議員陳致中因案解職後、目前為7席；傳聞因人口減少幅度較其他選區明顯，照此趨勢、明年可能少1席（8席變7席）?但須以明年5月人口為基準，若人口變化幅度不大，也可能維持8席。

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今年38歲、政大科技管理碩士、從事智慧農業的小港子弟吳昱鋒，今（16）正式在前鎮小港掛出首批布條與看板，宣布將投入下屆高市議員民進黨黨內初選，他不但掛出看板，連輔選團隊都出爐。

吳昱鋒強調，希望結合自己在科技產業與國際合作的經驗，為家鄉帶來更具前瞻性與國際觀的政策思維，並會以「在地服務、產業創新、國際連結」等三大主軸，積極與基層對話、聆聽民意，提出務實可行的政見。

前鎮區明孝里長林浤澤，日前也在前鎮、小港各路口張掛形象看板，正式表態爭取民進黨提名、參選下屆前鎮小港議員。

今年31歲的林浤澤曾擔任高市前議員張豐藤、吳益政等人服務處助理，還具有飛盤運動國手身分；他表示自己是討海人子弟，傳承上一代跟大海拚搏的精神，盼打造更美好的高雄。

今年32歲的湯茹婷是中山大學亞太所碩士，曾任立委陳椒華高雄服務處主任

、時代力量高雄黨部主任，曾在勞動部勞發署、高市勞工局任職過，對勞工議題相當熟悉，也非常關切地方產業與交通。

她曾代表時力參選上屆議員，儘管選舉結果不如意、卻贏得地方好評，這回擬以無黨籍身分捲土再戰，年初就在前鎮成立工作站，積極奔走地方。

此外，上屆通過民進黨初選考驗、在議員選戰高票落選的黃雍琇，今年傳出將再次征戰；上屆代表台灣基進參選的前空姐黃敬雅，也傳出會再次披掛上陣，前議員陳致中服務團隊的蕭丞堯傳出有意參選，被視為黑馬。

個性爽朗、熟悉勞工議題的湯茹婷，擬以無黨籍身分挑戰下屆高市議員。（翻攝湯茹婷粉專）（記者王榮祥攝）

前鎮區明孝里長林浤澤表態爭取民進黨提名，競逐下屆高市議員。（翻攝林浤澤臉書）（記者王榮祥攝）

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