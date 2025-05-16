蕭美琴世壯運蹭黃仁勳？府：4/21已會勘大巨蛋維安 不知黃仁勳會到場

副總統蕭美琴。（資料照）

2025/05/16 19:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於藍營指控副總統蕭美琴出席世壯運是與輝達創辦人暨執行長黃仁勳的出席有關聯性。總統府發言人郭雅慧今表示，蕭副總統確定出席時並不知道黃仁勳先生會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

針對世壯運邀請正副總統出席開幕典禮的相關事宜，總統府回應過程說，由於總統另有公務，由蕭副總統代表出席，而維安團隊已於0421、0423兩天先至大巨蛋場地實施會勘，今日0517下午依作業流程再進行檢視確認，維安團隊執行元首維安勤務有其專業與流程，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。

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總統府強調，府方一貫立場，一如先前說明，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。

台北市議員林亮君也於臉書貼文諷刺台北市政府活動辦不好就甩鍋？呼籲國民黨別把國際賽事當政治武器。她指出，有國民黨議員竟然質疑副總統蕭美琴是為了「蹭黃仁勳」才出席開幕式，這種惡毒指控，格局之小、心態之歪，真的是讓人看了搖頭。

林亮君說，總統府接到活動邀請，本來就會在接近日期時確認總統行程，如總統不克出席，會再確認副總統行程能否撥冗出席，府方一直以來收到活動邀請皆是如此處理。如今副總統代表國家出席，向來自全世界的選手致意、展現對國際賽事的重視，這樣也要被酸言酸語？她酸說，不去被罵、去了也被罵，這種政治操作不但沒高度，還讓台灣在國際面前變笑話。

林亮君認為，更荒謬的是，現在活動辦得亂七八糟，英文翻譯鬧笑話、賽程安排混亂，基層公務員、全市師生被動員當臨演，蔣市府應該是每天救火都來不及了，卻還有臉指控中央「不幫忙」？請問蔣萬安市長跟國民黨議員們：世壯運總經費18億，中央挹注世壯運的7億多是空氣？中央從頭到尾都在協助雙北，出錢、出力、出人，挹注中央資源、協調民間組織全力支持，現在反過來怪中央，根本顛倒是非！蔣市府該做的，是趕快解決眼前一堆賽事問題，不要被罵就忙著發動政治口水戰！

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