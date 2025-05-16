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    歐盟等10國代表團民進黨金門縣黨部交流 蔡其雍行銷在地工藝

    歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）（右）率領歐盟及多國駐台代表拜訪民進黨金門縣黨部，黨部主委蔡其雍（左）贈送金門高粱酒，也以金門Q版「歐亞水獺」造型紀念品致贈訪團。（民進黨金門縣黨部提供） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）（右）率領歐盟及多國駐台代表拜訪民進黨金門縣黨部，黨部主委蔡其雍（左）贈送金門高粱酒，也以金門Q版「歐亞水獺」造型紀念品致贈訪團。（民進黨金門縣黨部提供）

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2025/05/16 20:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）率領歐盟及多國駐台代表，15日前往民進黨金門縣黨部交流。黨部主委蔡其雍除說明金門的歷史背景，也贈送「金門高粱酒」，強調金酒不僅是地方產業的重要象徵，更承載著在地工藝與文化價值。

    谷力哲率領的這支代表團，成員來自歐盟、比利時、丹麥、西班牙、法國、荷蘭、奧地利、波蘭、斯洛伐克、芬蘭與瑞典等10個國家，以1天時間造訪金門戰地風景，並拜訪民進黨金門縣黨部。

    縣黨部主委蔡其雍致詞時，分享了金門作為海峽節點的歷史脈絡，也說明金門轉型發展的多元面向。他說，金門地處台灣本島和中國之間，地理位置獨特，目前致力於發展觀光、文化、產業與區域交流，期盼在保障社會穩定與民眾福祉的前提下，持續拓展對外連結。

    蔡其雍除了說明金門高粱酒對金門財政的重要性，也強調金酒背後所代表的產業工藝與在地文化的價值，並贈送金門高粱酒給訪問團成員，盼藉由各國代表的肯定，讓更多外國的朋友認識這個支撐金門這座小島運行的天然佳釀。

    此外，代表團參訪當天正逢全國小學田徑錦標賽在金門舉行，蔡其雍也準備賽事紀念品的金門Q版「歐亞水獺」致贈參訪團，為這場國際交流增添在地風情與保育概念。

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    象徵保育概念的金門Q版「歐亞水獺」。（民進黨金門縣黨部提供）

    象徵保育概念的金門Q版「歐亞水獺」。（民進黨金門縣黨部提供）

    歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）（右七）率領歐盟及多國駐台代表，前往民進黨金門縣黨部交流。（民進黨金門縣黨部提供）

    歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）（右七）率領歐盟及多國駐台代表，前往民進黨金門縣黨部交流。（民進黨金門縣黨部提供）

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