為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    詐團又出新招！北港朝天宮、張麗善都遭冒名

    雲林縣長張麗善遭詐團冒用肖像在網路社群刊登不實廣告。（雲林縣府提供）

    雲林縣長張麗善遭詐團冒用肖像在網路社群刊登不實廣告。（雲林縣府提供）

    2025/05/16 19:34

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕詐騙集團詐術無所不用其極，雲林縣長張麗善、北港朝天宮今（16）日都遭冒名，在臉書、LINE等社群媒體發布不實招募及違法簽賭等訊息，縣府及朝天宮都緊急澄清，提醒鄉親不要點擊、轉傳，更不要任意提供個人資料，以免受騙上當。

    有民眾收到一則雲林縣長張麗善招募「國語/台語說書人」廣告，上面還寫，不用經驗，有愛心、有熱情就歡迎，線上錄製時間彈性。

    縣府新聞處表示，該廣告是不肖人士冒用縣長張麗善肖像及名義，蓄意誤導民眾，請大家切勿點擊。

    無獨有偶，北港朝天宮下午也緊急發布新聞，指今天接獲信徒通報，臉書有人冒用北港朝天宮相關照片及名稱，進行違法簽賭及散布不實資訊，甚至還有使用LINE群組電話溝通，說服民眾簽賭及提供個人資料。

    朝天宮表示，接獲通報後第一時間在朝天宮粉專發出公告，提醒信眾不要被騙，並將相關貼文擷圖送交北港警分局處理。

    北港朝天宮董事長蔡咏鍀呼籲，民眾接獲陌生電話及訊息，請記得說不、沒有、不可以等拒絕字眼，也不可以任意提供個人資料，以免個人資料外洩，衍生不必要困擾或觸法。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北港朝天宮遭冒名在臉書上刊登違法簽賭及散布不實資訊。（北港朝天宮提供）

    北港朝天宮遭冒名在臉書上刊登違法簽賭及散布不實資訊。（北港朝天宮提供）

    北港朝天宮遭冒名在臉書刊登違法簽賭及散布不實資訊，朝天宮提醒信眾不要提供個人資料。（北港朝天宮提供）

    北港朝天宮遭冒名在臉書刊登違法簽賭及散布不實資訊，朝天宮提醒信眾不要提供個人資料。（北港朝天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播