詐團又出新招！北港朝天宮、張麗善都遭冒名

雲林縣長張麗善遭詐團冒用肖像在網路社群刊登不實廣告。（雲林縣府提供）

2025/05/16 19:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕詐騙集團詐術無所不用其極，雲林縣長張麗善、北港朝天宮今（16）日都遭冒名，在臉書、LINE等社群媒體發布不實招募及違法簽賭等訊息，縣府及朝天宮都緊急澄清，提醒鄉親不要點擊、轉傳，更不要任意提供個人資料，以免受騙上當。

有民眾收到一則雲林縣長張麗善招募「國語/台語說書人」廣告，上面還寫，不用經驗，有愛心、有熱情就歡迎，線上錄製時間彈性。

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縣府新聞處表示，該廣告是不肖人士冒用縣長張麗善肖像及名義，蓄意誤導民眾，請大家切勿點擊。

無獨有偶，北港朝天宮下午也緊急發布新聞，指今天接獲信徒通報，臉書有人冒用北港朝天宮相關照片及名稱，進行違法簽賭及散布不實資訊，甚至還有使用LINE群組電話溝通，說服民眾簽賭及提供個人資料。

朝天宮表示，接獲通報後第一時間在朝天宮粉專發出公告，提醒信眾不要被騙，並將相關貼文擷圖送交北港警分局處理。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀呼籲，民眾接獲陌生電話及訊息，請記得說不、沒有、不可以等拒絕字眼，也不可以任意提供個人資料，以免個人資料外洩，衍生不必要困擾或觸法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

北港朝天宮遭冒名在臉書上刊登違法簽賭及散布不實資訊。（北港朝天宮提供）

北港朝天宮遭冒名在臉書刊登違法簽賭及散布不實資訊，朝天宮提醒信眾不要提供個人資料。（北港朝天宮提供）

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