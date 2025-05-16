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    賴苡任籲公告「遞補領銜人作業辦法」 中選會：於法無據

    中選會。（資料照）

    中選會。（資料照）

    2025/05/16 19:15

    〔記者李文馨／台北報導〕罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」因領銜人張克晉宣布退出，啟動更換備補領銜人作業，團隊召集人賴苡任日前致函要求中選會立即公告「遞補領銜人作業辦法」。中選會表示，「公職選罷法」並未授權中選會訂定相關作業辦法，因此來函請中選會另訂定相關作業辦法，自於法無據。

    依「公職人員選舉罷免法」第76條第8項規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。

    中選會表示，依據相關規定，有關罷免案備補領銜人遞補為領銜人的要件已有明文，且「公職人員選舉罷免法」並未授權中選會訂定相關作業辦法，因此來函請中選會另訂定相關作業辦法，自於法無據。

    中選會指出，有關罷免案備補領銜人遞補為領銜人一事，如經提議人總數2分之1以上書面同意者，應由提議人之領銜人、備補領銜人或提議人，於提出連署人名冊期限前，也就是徵求連署期間截止二階送件前，檢附經提議人總數2分之1以上書面同意書，向中選會提出，並應完成由備補領銜人遞補為領銜人的程序後，再由遞補領銜人向主辦選舉委員會如台北市選委會提出連署人名冊。

    中選會表示，至於提議人之領銜人、備補領銜人或提議人向中選會提出的書面同意書，應載明同意由備補領銜人遞補為領銜人的意旨，並由原提議人簽名或蓋章，有關同意書範例，中選會前已提供給所詢團體。

    中選會提到，相關同意書將由中選會交主辦選舉委員會，如台北市選委會查對是否由原提議人填寫，是否經提議人簽名或蓋章，如所送同意書經查對後符合規定人數，備補領銜人得遞補為領銜人，如經查對後未達提議人總數2分之1，備補領銜人依法自不得遞補為領銜人。

    中選會表示，有關提議人之領銜人、備補領銜人或提議人向中選會會提出提議人同意書時，應檢附國民身分證正本，以備查驗。如委託他人提出，應檢附上開人員出具的委託書、國民身分證正本及受委託人國民身分證正本。備補領銜人遞補為領銜人的程序未完成前，依法應由提議人之領銜人提出連署人名冊。

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