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    南投縣議員陳玉鈴罷免案7/13投票 中選會：死亡連署50人將依法告發

    南投縣議員陳玉鈴。（圖由陳玉鈴提供）

    南投縣議員陳玉鈴。（圖由陳玉鈴提供）

    2025/05/16 19:07

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，除了立委以外，地方泛綠議員也捲入其中。中選會今天審查通過南投縣議會議員陳玉鈴罷免案，並訂於7月13日投票。中選會也說，該案連署前死亡人數50人，涉有偽造嫌疑，將「依刑事訴訟法」告發。

    依據「公職選罷法」規定，選舉委員會收到罷免案連署人名冊後，立委的罷免應於40日內，縣（市）議員的罷免應於20日內查對。此次大罷免有8名泛綠議員罷免案進入2階連署，包含南投縣蔡銘軒、陳玉鈴；苗栗縣徐筱菁、曾玟學、陳春暖；基隆鄭文婷、張之豪及新北市陳乃瑜。

    中選會今日舉行委員會議，審查通過蔡宜助先生領銜提出南投縣議會第20屆第4選舉區議員陳玉鈴罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於114年7月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

    中選會表示，南投縣議會第20屆第4選舉區原選舉區選舉人總數5萬8852人，法定連署人人數應為5886人以上。該罷免案提出之連署人人數8387人，經查對後符合規定人數7135人，不符合規定人數1252人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

    中選會指出，連署人名冊查對結果，連署前死亡人數50人，涉有偽造嫌疑，中選會將「依刑事訴訟法」第241條職務告發之規定，移送最高檢察署。

    中選會也提到，該會暨所屬各地縣（市）選委會係選務一體並依法辦理選務；該罷免案選務籌辦期間有限，依「公職人員選舉罷免法」第13條規定，辦理該罷免案所需經費應由南投縣政府依法編列。

    南投縣議員陳玉鈴罷免案重要工作時程如下：

    （一）114年5月16日 罷免案成立之宣告

    （二）114年5月29日前 被罷免人提出答辯書

    （三）114年6月3日前 發布罷免公告

    （四）114年6月23日 投票人名冊編造完成

    （五）114年7月9日前 公告罷免投票人人數

    （六）114年7月13日 投票、開票

    （七）114年7月18日前 審定罷免投票結果

    （八）114年7月18日 公告罷免投票結果

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