蔡英文穿9萬元風衣遭酸 林智群：難道訪歐要像阿北西裝褲搭球鞋？

蔡英文（左）這件風衣引發網友熱議。（翻攝臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

2025/05/16 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文正代表台灣2度訪歐洲，也在臉書貼出她身在立陶宛的照片，不過有網友發現，蔡英文在照片中身穿一件義大利名牌，要價9萬元的黑色風衣，遭質疑是「不知民間疾苦」。對此，律師林智群表示，以一個資產超過1億元的人而言，蔡英文完全負擔得起這個價錢，並狠酸，「難道要像阿北一樣去歐洲訪問，穿西裝褲搭球鞋，這樣才是最好看最親民嗎？」

林智群在臉書發文表示，蔡英文穿風衣外套很好看，且品牌也是較冷門的牌子，但一堆人看到標價9萬元，就罵她奢侈浪費。他認為，「以一個資產超過1億元的人而言，蔡英文完全負擔得起這個價錢，這樣有什麼好嘴的？連戰老婆每次出現都珠光寶氣的，那些藍腦人有靠北過嗎？還是台灣人就是賤民不能穿好衣服？」

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林智群說，他之前去義大利、奧地利、捷克，印象深刻的是他們的美感，窗戶外面佈滿花草、街上行人大部分都穿得非常有型，不見得是很貴的衣服，但搭配起來就是好看，符合他們的身型，這個美感真的是值得我們學習。

他認為，台灣長久以來都強調智育，至於美感是不談的，「結果就是穿得珠光寶氣的很多、穿名牌的也很多，但搭配起來就是很普通，甚至醜！」狠酸，「難道要像阿北一樣去歐洲訪問，跟歐洲政治人物見面，穿西裝褲搭球鞋，這樣才是最好看最親民嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「台灣一堆女生，手上包包隨便也是八萬十萬的」、「應該是嫉妒小英穿出質感跟品味吧！」、「身為一位國家前總統，穿好一點的風衣出國拜訪友邦，有什麼問題？難道要帶著割壞了的眼袋出去才好看嗎？」、「奇怪了，什麼身份穿什麼，不然要穿破洞褲和T恤才算數嗎？」、「真的好看，而且可能一穿就十幾年，好東西一件就夠」。

蔡英文（中）身穿義大利名牌，要價9萬元的黑色風衣，遭質疑是「不知民間疾苦」。（蔡英文辦公室提供）

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