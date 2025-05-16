核三廠2號機5/17停機 核安會監督台電完成25年除役作業

核三廠2號機將在5月17日運轉執照到期，正式停機，並邁入規劃的25年除役程序。（資料照）

2025/05/16 18:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕核三廠2號機將在明（17日）運轉執照到期，正式停機後，台灣所有核電廠皆停止，正式邁入非核家園，而18日起的25年內，則為台電公司接續的除役作業，核安會今表示，將持續監督落實除役計畫及安全要求。

核安會表示，核三廠1號機已於去年7月28日進入除役期間，而2號機運轉執照將於5月17日屆期，台電依規劃預定於當日下午開始將機組降載、解聯至停止運轉，並於18日起進入除役期間，核安會將進行現場視察，確認該機組由運轉狀態至停機除役的轉換作業符合安全要求。

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核安會表示，已於112年4月24日審查通過核三廠除役計畫，待台電通過環境部環境影響評估後，經確認符合核管法第23條規定後，即會核發核三廠除役許可。台電預計自114年5月18日起25年內完成除役作業，在未取得除役許可前，仍應推動相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施的興建規劃等。

而針對高危險高輻射的核子燃料棒，核安會表示，核三廠2號機停機後，即會依1號機作法，將反應爐內核子燃料移至用過燃料池暫存，將依國際與過往核一、二廠除役經驗，進行核安、輻安、保安、核子保防、放射性廢棄物管理等管制，並要求核三廠就用過核子燃料安全相關的系統設備（含用過燃料池）落實維護測試作業，持續監督台電確保除役期間各項作業安全。

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