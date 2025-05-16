高鐵延伸宜蘭反對聲音大 陳文昌：萬一沒了誰要承擔歷史責任

高鐵延伸宜蘭，地方出現不少反對聲音。（資料照）

2025/05/16 17:42

〔記者游明金／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭，地方出現不少反對聲音，宜蘭縣議員陳文昌擔心，萬一高鐵沒有了，誰要承擔這個歷史責任？他呼籲縣府組成因應小組，好好與反高鐵團體與人士溝通，化解他們歧見或疑慮。代理縣長林茂盛說，他早就表態支持高鐵，也希望盡快確定，他要先了解反對者想法是什麼，再來評估是否成立因應小組。

陳文昌今在議會質詢指出，反高鐵團體提出北宜高鐵7大缺失，其中，他認為第4點最膨風，什麼高鐵僅比台鐵快5分鐘，這根本是「黑白講」，反對者主要理由是，高鐵只有一站無法平均受益，且經費要比直鐵多出2千多億，但2千多億怎麼算的？高鐵可透過台鐵區間車轉運，各站同樣受益，但雙方各說各話，難有共識。

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陳文昌擔心反對聲音太大，高鐵最後就沒有了，這是有前車之鑑的，2011蘇花高開工，反對聲音也很大，行政院就把它停了，要不然，說不定現在蘇花高都可能通車了，現在一停就10幾年；高鐵攸關宜蘭百年發展，如果沒有了，誰要承擔這個歷史責任？誰又是這個歷史罪人？

陳文昌呼籲縣府成立因應小組面對，與反對團體面對面溝通，有建設就有破壞，比如農地被切割、限建等，縣府責無旁貸要協助圓滿解決，現在反對者要求直鐵並行檢討，不知要搞幾年？代理縣長林茂盛表示，這個月5日的環評會他有去，當場就表達縣府支持高鐵立場，也希望能盡快定案，直鐵早就評估不可行，是否成立因應小組，他要先來了解反對者想法是什麼再作評估。

宜蘭縣議員陳文昌擔心，萬一高鐵沒有了，誰要承擔這個歷史責任？呼籲縣府組成因應小組溝通。（取自宜縣議會官網）

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