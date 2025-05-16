桃園每月補助守望相助分隊2.5萬元 于北辰籲比照台中4.5萬元

守望相助分隊人員於夜間巡邏，可補警力不足，也可協助民眾解決突發事件。（桃園區公所提供）

2025/05/16 18:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今由各區公所進行工作報告，市議員于北辰認為守望相助隊分隊每月補助2萬5千元過低，希望能比照台中的4萬5千元，議員黃婉如則認為，桃園區有29個分隊，只有1個中隊，業務相當繁重，有的地區中隊下轄只有6、7個分隊，同樣是中隊工作量卻差很多，建議可以比照分里概念，分隊隊超過一定數量可設兩個中隊。

副市長蘇俊賓表示，各分局守望相助隊業務量並不相同，可以考量分隊數大於一定數量後，可以增設一個中隊。

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警方則表示，依照「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」，警察局設大隊、分局則設中隊，至於分隊可由單一里或跨里組成，新成立守望相助隊，依實際支出補助1/2，最高補助20萬元，另大隊及中隊每月補助2萬元，分隊則是2萬5千元，分隊每年考核A級補助16萬元、B級12萬元，另外還提供隊員保險、服裝（含皮鞋）、福利互助、聯誼等各項福利。

警方也補充今年費用為1.75億元，高於台中市的1.74億元，為六都之最；至於人均費用，桃園市編制人數為1萬4千人，人均費用為1.25萬元，台中市編制人數為1萬2千人，人均費用為1.45萬元，桃園人均費用僅次於台中為六都第二。

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