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    藍白聯手強勢通過「反廢死」公投 綠：煽動民粹救罷免

    由國民黨立委領銜提出的「反廢死」公投案，今（16）日在立法院會掀起表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以54票對48票強行通過，民進黨立委在現場表達不滿。（記者陳逸寬攝）

    由國民黨立委領銜提出的「反廢死」公投案，今（16）日在立法院會掀起表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以54票對48票強行通過，民進黨立委在現場表達不滿。（記者陳逸寬攝）

    2025/05/16 17:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕由國民黨立委領銜提出的「反廢死」公投案，今（16）日在立法院會掀起表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以54票對48票強行通過。民進黨立委批評，在野黨因為害怕大罷免，以「空殼公投」煽動民粹對抗憲法，甚至自我閹割立法權，浪費公帑且耗費社會資源。

    國民黨立委吳宗憲等人擬具公投提案主文為，「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」請公決案。

    案由說明，2024年憲判字第8號憲法判決雖宣告死刑為有條件合憲，但對科處及執行死刑設下諸多嚴格且不合理的限制，死刑判決可說已名存實亡，此作法不但悖離民主法治精神，更將大法官個人的價值選擇，凌駕公民社會多數民意；政府雖於今年1月16日槍決死刑犯黃麟凱，仍無法消除國人對於死刑已實質廢除之質疑。

    該案於3月26日立法院會逕付二讀並交付朝野協商已超過1個月協商冷凍期。立法院長韓國瑜5月8日召集黨團協商，但歷經近兩小時討論仍無法進入正題，最後韓逕自宣布無法達成共識，後續依議事規則處理。

    「反廢死」公投案於今天立法院會闖關，藍綠皆祭出甲級動員應戰，民進黨立委接力登記發言、陳述反對立場。民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨打著反廢死的旗號誤導社會，無非是藉由資訊落差煽動民粹對抗憲法，國民黨「就算笨，也不能懶」，該認真修法就要認真，呼籲在野黨儘速遵守憲法判決的誡命，不要自我閹割捨棄立法權。

    民進黨團幹事長吳思瑤說，「公投法」規定提案最基本的法定要件，應符合重大政策的創制或複決，台灣沒有廢死、大法官亦宣告死刑合憲，在野黨立委是法盲、還是文盲？舉辦一次公投至少要花費9億元，每增加一案就多1.5億元，若是合理合法的正當議題當花則花，但國民黨拿不存在的議題進行政治操作，就是浪費公帑、耗費社會資源，意圖以公投綁罷免，拿公投做為怕罷免的救生圈。

    藍白表決通過「反廢死」公投。（記者陳逸寬攝）

    藍白表決通過「反廢死」公投。（記者陳逸寬攝）

    由國民黨立委領銜提出的「反廢死」公投案，今（16）日在立法院會掀起表決大戰。（記者陳政宇攝）

    由國民黨立委領銜提出的「反廢死」公投案，今（16）日在立法院會掀起表決大戰。（記者陳政宇攝）

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