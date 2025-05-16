中國海警船「暗招」故技重施 連2天亂金門

海巡署金馬澎分署再度偵獲中國海警船（外側）闖入金門水域，金門海巡隊（內側）立即派出預置巡防艇部署對應。（金門海巡隊提供）

2025/05/16 17:26

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署今天再度偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，其中2艘是「暗船，未開啟船舶識別系統。金門海巡隊立即派出預置巡防艇部署對應，中、英文廣播強勢要求轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，駛離金門限制水域。

海巡署指出，中國海警船昨天（15日）以兩艘未開啟AIS的「暗船」方式侵擾金門海域；今天上午8點多，又被金馬澎分署第12巡防區偵獲出現於金門周邊海域，其中2艘也是「暗船」，巡防區立刻調動巡防艇，前推到限制水域線上部署對應。

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海巡署指出， 大約上午接近9點，中國海警「14605」、「14604」、「14608」及 「14521」等4艘船，採取與15日相同模式，以兩兩一組縱隊，分別自金門東面、西面闖入金門水域，最後併成1縱隊，航行於金門南方限制水域；海巡立刻以預置4艘巡防艇快速部署對應，併航封控拒止，透過無線電廣播要求航離，中國海警船約於上午11點駛出金門限制水域。

海巡署說，中國海警船持續以灰色地帶衝突侵擾我國，至今已襲擾金門水域72次；第12巡防區全天候維持高強度的監偵及反應能力，一旦發現中國海警侵擾，一定會秉持堅定的執法立場，強勢監控驅離，捍衛國家主權。

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