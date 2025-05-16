通霄鎮立市場改建停滯 鍾東錦：應由公所主導、會協助爭取經費

苗栗縣通霄鎮立市場老舊，但改建案發包中斷，全案停滯。（周玉滿提供）

2025/05/16 17:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員周玉滿今（16日）總質詢，關心通霄鎮立市場老舊改建案停滯，要求縣政府協助通霄鎮公所提供必要的指導與技術支援，重啟市場改建案；縣長鍾東錦認為，市場改建還是需由鎮公所主導，但會協助爭取經費。

周玉滿指出，通霄鎮立市場設施老舊，亟需改建提升，早在前鎮長徐永煌任內就已經有規劃，但因故中斷發包，鎮立市場若順利改善，將有助後續慈惠宮市場改建的整體推動，進一步提升通霄整體市場機能，帶動地方商機與經濟活絡。

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鍾東錦表示，市場改建及攤販管理是各鄉鎮公所權責，改建縣府不能插手太多，擔心其他鄉鎮市改建時也會要求，縣府會協助經費爭取，若財政允許，補助一些經費也做得到，而整個規劃設計應由通霄鎮公所主導，縣府只能關心及提供意見。

針對去年憲法法庭判決代理教師不採計職前年資敘薪違憲，縣議員蕭詠萱關心苗栗縣代理教師敘薪案權益，詢問苗縣府是否著手規劃代理教師敘薪事宜？

苗縣府教育處長葉芯慧回應，針對代理師敘薪違憲案，教育部已提出辦法及規定，並請各縣市必須從今年8月1日起，編制內的代理教師給予敘薪，因此將於8月起發放，今年8至12月經費約1400多萬，會與財主單位溝通發放。

葉芯慧另指出，有不少校長反映，希望讓縣內的優秀代理教師繼續留在校內教學，而今年教師甄試，在二階段口試及試教時，針對縣內的優秀代理老師將給予加分，原始分數最高可加到2分。

通霄鎮立市場改建案停滯，縣議員周玉滿要求苗縣府協助。（記者張勳騰攝）

縣議員蕭詠萱關切苗栗縣代理教師敘薪案等權益。（記者張勳騰攝）

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