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    YouTube頻道被檢舉詐騙消失！ 罷團「港湖除銹」：都是志工出攤畫面

    罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹 罷免李彥秀」在臉書PO文指出，今日稍早她們團體的官方YouTube頻道「港湖除銹 罷免李彥秀」被判定「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」消失了。（圖擷取自 臉書）

    罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹 罷免李彥秀」在臉書PO文指出，今日稍早她們團體的官方YouTube頻道「港湖除銹 罷免李彥秀」被判定「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」消失了。（圖擷取自 臉書）

    2025/05/16 17:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動各地區已陸續送件，有些地區的罷免團體正在被更嚴重的惡意攻擊、抹黑與報復。罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹 罷免李彥秀」在臉書PO文指出，今日稍早她們團體的官方YouTube頻道「港湖除銹 罷免李彥秀」被判定「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」消失了，但頻道中都是志工出攤的熱血畫面，以及對國會種種亂象的評論，提醒各地罷團可能也會遭到這樣的檢舉攻擊。

    民團「港湖除銹 罷免李彥秀」在臉書PO文表示「官方頻道被消失：面對惡意檢舉，更要發聲！」就在剛剛，他們的官方YouTube頻道「港湖除銹 罷免李彥秀」消失了，YouTube方給出的理由是「垃圾內容、詐欺行為與詐騙」，但是頻道中記載的，是志工出攤的熱血畫面，以及對國會種種亂象的評論。

    民團指出，這些忠於事實、針砭時事的內容，或許成了某些人的眼中釘、肉中刺，希望能夠徹底「被消失」。可是我們不會放棄討論，因為我們知道這些議題現在不討論，以後可能就沒有機會了。

    民團直言，目前他們正在申訴當中，也希望大家能協助擴散這則訊息，提醒各罷團注意可能到來的檢舉攻擊。

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