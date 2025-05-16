世壯運智慧手錶用中製晶片 許淑華批蔣萬安「幫洗產地？」

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/05/16 16:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世界壯年運動會17日起登場，近日卻接連傳出包。北市議員顏若芳15日揭露，世壯運咖啡渣隨行杯產地標示竟是「台灣監製，中國製造」。對此民進黨北市議員許淑華再爆，禮包中的智慧手錶拆開一看，竟然是中國晶片，負責賽會禮包標案的廠商為桔禾創意整合有限公司，更巧的是21號台北市長蔣萬安竟然要和該間公司的負責人張漢寧一起比賽壁球。

許淑華在臉書PO文表示，北市府出包事件頻傳，賽會主辦單位發給選手的禮包沒有標示產地，拿出智慧手錶拆開一看驚見中國晶片，該晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作，而手錶外觀及包裝完全沒有標示產地，竟使用中國晶片，難道蔣萬安在幫中國洗產地嗎？

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許淑華指出，她向市府調閱資料發現，賽會禮包是由北市府以「2025雙北世界壯年運動會」賽會禮包設計及製作採購案來執行，由桔禾創意整合有限公司以3819萬元得標，加上後續擴充1909.5萬的經費，共5728.5萬元，金額非常龐大。

許淑華續指，她在此強烈要求主辦單位應依標案契約規定，及政府採購法相關規範，處理後續違約等事宜！蔣萬安擔任市長已快3年了，籌備世壯運時間充裕，讓台灣站上國際舞台。但現在卻讓台灣顏面盡失！明天開幕典禮的聖火手，還找來輝達創辦人黃仁勳擔任，如果他收到的大會禮包，發現智慧手錶的晶片竟然是中國製的，這是多麼丟臉的事！

許淑華質疑，在官網5/21壁球賽事表上，她發現蔣萬安市長跟桔禾創意整合有限公司負責人張漢寧剛好要一起比賽，請蔣市長當場跟廠商好好問清楚，這到底是怎麼一回事！

許淑華臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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