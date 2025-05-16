北市罷免連署書涉造假北檢今提訊黃呂錦茹、約談國民黨黨工及志工

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）（記者王定傳攝）

2025/05/16 16:07

〔記者張王定傳／台北報導〕檢調偵辦藍營連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑偽造文書案，將連署書送鑑定後發現，抄錄者疑似是國民黨請來的志工，且他們是依國民黨工所拿的名冊進行抄錄，台北地檢署今除提訊在押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹外，也傳喚涉案志工及涉教唆抄錄的黨工約7、8人到案，預計晚間移送北檢複訊。

這起事件起因於全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢今年3月兩度到北檢告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶等13名立委的領銜人涉偽造文書等罪。

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北檢獲報後分案調查，4月14日發動第一波行動，約談被告包含：國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉。

檢方15日訊後將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡從證人改列被告，訊後依偽造文書等罪嫌諭令，號稱「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各50萬元交保、陳冠安20萬元交保，李孝亮及林叡則各30萬元交保。

檢調持續偵辦17日再兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談國民黨黃呂錦茹、姚富文、國民黨台北市黨部書記長初文卿，及第一區黨部黨部執行長曾繁川等4人；檢方訊後聲押禁見黃呂、姚富文、初文卿及曾繁川，台北地院裁定姚、初2人收押禁見，黃呂、曾2人無保請回，檢察官針對黃呂的交保裁定提起抗告成功，北院重開羈押庭後將黃呂收押禁見至今。

據了解，罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書以死亡連署案最多，其餘還有重複連署、冒名連署，其中最大的破綻就是字跡，許多份明顯是同一人所寫，連字體、顏色都一樣，更離譜的是還有同一人重複連署，一份自己寫、一份是他人筆跡，還有多件是冒名偽造，連署人完全不知情。

檢調將筆跡送鑑後發現有志工抄錄情形，本週三搜索涉案部分志工並予以傳喚，今再傳喚其他志工及黨工約7、8人到案，目前人在台北市調查處偵訊中，預計稍晚會移送北檢複訊。

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