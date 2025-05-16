城市論壇聚焦創新健康 蔣萬安談YouBike前30分鐘免費、生生喝鮮奶

2025台北國際城市論壇16日上午舉行。（記者塗建榮攝）

2025/05/16 16:14

〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北國際城市論壇今（16）日上午登場，聚焦創新、健康與永續議題，多國城市首長與會。台北市長蔣萬安舉YouBike前30分鐘免費、生生喝鮮奶等政策，說明健康城市的目標，在於讓市民擁有自由，跨出戶外、與人連結，並能自在且有尊嚴地生活。

論壇以「塑造城市未來－創新、健康與永續」為主題，蔣萬安在「以創新引領更健康的生活」場次中表示，台北市去年推出YouBike前30分鐘免費政策，這不僅是省錢的優惠，更是打通綠色運輸的最後一哩路。

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蔣萬安指出，這項政策的創新之處，在於如何在高使用需求下，確保各場站都有車可以租用。他說，市府透過建置即時數據儀表板追蹤各站點流量、動態調度車輛，使YouBike每日使用人次從12.6萬增至19.1萬，成長幅度達51%，更有4分之1的使用者表示，這項政策促使他們從開車或騎機車改為騎乘YouBike。

蔣萬安也介紹4月啟動的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，運用台灣便利商店高密度據點及數位平台，學童憑數位學生證即可每週免費領取1瓶鮮奶，計畫實施1個月學生就多喝了將近60萬瓶牛奶，廣獲市民支持。

此外，蔣萬安也提到台北市持續興建運動中心，並融入智慧科技與通用設計，例如即將啟用的港工運動中心將導入AI技術分析棒球訓練，而預計於明年開幕的新生運動中心將採全面無障礙設計，特別考量身心障礙者的使用需求。

2025台北國際城市論壇16日上午舉行，多國城市首長與會。（記者塗建榮攝）

台北市長（中）蔣萬安介紹鮮奶週報政策時，邀請台上來賓共飲鮮奶 。（記者塗建榮攝）

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