客家罷團聲援基隆絕沛 急籲「莫讓竹苗遺憾在重演」

桃竹苗花的罷團、客家族群來基隆聲援「基隆絕沛」。（記者盧賢秀攝）

2025/05/16 16:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆罷免立法委員林沛祥二階連署倒數，來自桃竹苗和花蓮的客家罷團今天支援「基隆絕沛」，希望基隆人儘速連署，不要等到最後一天，重蹈新竹的遺憾，同時勉勵基隆人，花蓮可以基隆也可以。林沛祥說，「基隆人的事，基隆人自己決定。

桃園、新竹、苗栗和花蓮罷團今天在「基隆絕沛」總部舉行記者會，擁3座金曲獎座的歌手、客家詩人羅思容獻唱「摁个春天用命拚來」，以歌聲力挺基隆絕沛。

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新竹罷免領銜人余筱菁指出，罷免林沛祥的連署已近尾聲，希望新竹的經驗給基隆一些鼓勵，希望大家在還來得及的時候趕快站出來，不要等到最後一刻，新竹就是收件到最後一天，來不及造冊、複印，雖然已經達標，但是沒有辦法完成送件，以致留下殘念，希望基隆不要發生這種事。

此外，對於林沛祥說罷團是社會邊緣人，是吃壞肚子的拉出來的東西等，余筱菁說，林沛祥潛意識裡面有這種想法，才會脫口而出說這些話，他的言論非常的不適當，也是非常傷害所有罷團和所有台灣人民的心。

花蓮微光拔傅領銜人李美玲說，林沛祥非常的可惡，說罷團和志工是邊緣人，那就告訴他，台灣就是有這麼多的邊緣人願意守護台灣，同時相信，花蓮可以基隆也可以，罷免林沛祥就是罷免傅崐萁。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸對罷團支援相當感動，包括物資和人力支接進到基隆協助罷免，都是自動自發的。他說，立委在國會的作為，會影響到台灣生存發展和國家安全，才會站出來守護台灣，看到新竹事件很難過，正本都到手了卻缺影印本，沒有名冊，基隆人儘速站出來連署。

金曲3金得主羅思容來基隆獻唱「摁个春天用命拚來」，聲援基隆絕沛。（記者盧賢秀攝）

罷免徐欣瑩的領銜人余筱菁呼籲基隆人儘早連署，不要拖到最後一天，來不及影印而功虧一簣。（記者盧賢秀攝）

花蓮罷傅領銜人李美玲相信，花蓮可以，基隆也可以。（記者盧賢秀攝）

罷團陸續送來連署書。（記者盧賢秀攝）

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