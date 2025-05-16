肯定賴總統執政週年成果 姚嘉文：遺憾國會運作被破壞

總統府資政姚嘉文今日舉辦新書發表會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/16 15:32

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府資政姚嘉文今（16）日舉辦新書發表會，書寫台灣民主發展的百年歷程，並從中檢討發生的問題。姚表示，總統賴清德政府這一年做得不錯，但本應進行廣泛討論的國會運作被破壞，令人遺憾，而大罷免則可追溯自當年立委席次減半的制度問題。

姚嘉文新作「民主台灣一百年：跨世紀的民主運動」發表會今天登場，包括姚的太太、關懷文教基金會董事長周清玉，以及監察委員范巽綠等人皆共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

關於新書內容，姚嘉文受訪說明，有人嫌台灣民主運動太慢，但其實一直都在進步，每一個階段有不同的議題和爭論，他出書的目的是要告訴大家，民主運動不能操之過急，「現在制度很多問題都是我們自己造成的，不是別人給我們、害我們的」，特別是立委席次減半必須要好好檢討。

姚嘉文說，對於未來台灣民主社會的期待，大家應該要集思廣益，因為國家制度不是這麼簡單的事情，不要隨便提出一個想法逼大家接受，尤其是身為總統、黨主席或民主運動領導人，要特別小心。

被詢及對大罷免現況的看法，姚嘉文認為，大罷免是糾正以前的錯誤，若制度不改革的話，以後仍會有這個問題，現行制度設計讓國會不健全，2005年草率決定立委席次減半、卻未討論如何分配，造就今天的結果。

至於賴政府上任將屆滿一年，姚嘉文評估，政府及賴總統這一年做得不錯，但令人遺憾的是立法院，因為國會是一個多數決的地方很多事情都要討論，必須兼顧各方面不同族群、不同利益的的想法和主張，本來應該是一個廣泛討論的地方，沒有討論所做出來的結果當然都不健全，破壞整個國會的運作。

針對國會制度問題，姚嘉文在書中談到，現行立委選制來自2005年修憲，但小選區制浮現幾個當初未預見的疑慮，最嚴重的首推「票票不等值」，部分選區人口相差懸殊，且有日漸惡化的趨勢；又部分立委一些因素的操縱，其民意代表性與選區脫離，扭曲立院政治正當性。

姚嘉文也剖析，立委減半後，小黨無法生存，新興政治動能被扼殺，立委席次過少，少數立委即可壟斷委員會，卻無力深入研究行政政策，都是問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法