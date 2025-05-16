不只歐陽娜娜轉發武統圖卡...... 北京壓力下「這些」台灣藝人表態親中

歐陽娜娜等20位台灣藝人，屢配合中共官媒轉發促統貼文，已被政府列為行政查察對象。（圖取自微博）

2025/05/16 15:04

〔中央社〕台灣藝人近年一些親中表態多半被視為在中國發展演藝工作的無奈之舉，總統賴清德去年就職之際多名藝人就轉發了央視的「台灣從來不是一個國家」微博貼文，陸委會近日表示正在界定相關言論懲處標準，讓在陸藝人對於中共政治動員有拒絕空間。

大陸委員會主委邱垂正昨天接受媒體專訪說，部分在陸發展的台灣藝人在特定時間點轉發中共圖文，相關行為恐涉及與中共黨政軍合作行為，可能違反兩岸條例第33之1條，必須依法查處。

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陸委會副主委兼發言人梁文傑當天下午在例行記者會補充說明稱，懲處言論標準與懲處名單正在處理中，對於應該懲處哪些言論尚待精確界定，懲處哪些台灣藝人也還在決定中，有具體結果會對外報告。

總統賴清德去年就職時提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之後，北京不但頻頻出動軍機繞台，官媒央視還在微博宣稱「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋，中國終將實現完全統一」，許多在中國發展的藝人包括歐陽娜娜、王心凌、張鈞甯、侯佩岑、楊丞琳、陳妍希、陳喬恩、張韶涵、楊宗緯當時都陸續轉發了這則貼文。

隨後五月天在北京鳥巢開唱，主唱阿信對著台下聽眾大聲說出「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」；蔡依林當時在演唱會也說道「我們中國南昌最熱情了」。

上述未知有意或無心的「表態」，是否觸法仍有待陸委會認定。陸委會副主委沈有忠昨天在立法院外交國防委員會答詢時提到，已經鎖定20多名藝人，尤其鼓吹支持軍演武統言論就是政府的紅線。

綜合媒體報導，陸委會近日點名的藝人歐陽娜娜曾表態是中國人，祝賀「祖國國慶」，並曾在中共對台軍演時轉發「台灣自古就是中國領土」等貼文。

除了歐陽娜娜，中國外交部長王毅今年3月在北京舉行的全國人大、政協「兩會」期間提到台灣時稱「中國台灣省」，包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、陳志明、張韶涵、汪東城、楊宗緯、張晨光、歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森等藝人都轉發了中共武統圖卡，強調「台灣必歸」。

此外，2023年10月在央視「慶祝新中國成立74週年」的社群貼文之下，林志玲率先轉發寫下「山河錦繡，盛世中華」，隨後歐陽娜娜等人陸續跟進，據指當年表態的台灣藝人共27人。

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