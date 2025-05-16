韓國瑜昨提「一龍二鳳」被綠委批物化女性 今見3立委再提一次全場笑翻

立法院長韓國瑜與南投縣長許淑華。（記者陳逸寬攝）

2025/05/16 14:54

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，請民進黨團3位幹部回來開會時稱「一龍二鳯」，挨批物化女性。韓國瑜今出席在立法院舉辦的「南投巧克力咖啡節」活動再度表示，南投縣最重要的3位立法委員都到了，「一龍二鳳」，包含國民黨立委馬文君、民進黨立委羅美玲及國民黨立委游顥。韓國瑜自嘲的談話引發全場一陣笑聲。

南投縣長許淑華縣長開場致詞表示，很高興再次回到立法院來推廣南投縣農特產品，南投縣好山好水，培育出各類農作物的品相、賣相都非常優質，除了眾所周知的茶葉外，近幾年咖啡豆及可可果的產量和產值也已和茶葉齊名，南投縣國姓鄉種植咖啡豆土地面積更是全國第一，可可豆種植面積也占全國20%以上。

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許淑華表示，希望透過各式行銷活動及管道將南投農特產品推廣給國內外所有好朋友，並期盼大家能踴躍參與5月30日至6月8日，南投埔里福興溫泉園區盛大登場的第五屆南投巧克力咖啡節「啡來不可，開箱學園日」活動，也請觀光署、現場的委員及媒體朋友協助宣傳。

韓國瑜表示，美麗的縣長、優秀的立委和善良的南投縣民，一起構成一幅最美麗的畫面。他提到，我們時常看著天邊的彩霞，都忘了腳邊的玫瑰花。大家談到咖啡，可能會先想到哥倫比亞或非洲等地的咖啡，但別忘了占全台灣咖啡產值21%的南投咖啡是相當棒的產品。

韓國瑜表示，今年4月份，台灣派出的巧克力品牌代表，再度在素有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「ICA世界巧克力大賽」亞太區域賽創下亮眼成績，勇奪11金、5銀等共30項大獎的好成績，值得國人感到驕傲。

韓國瑜說，為官一任，造福一方，身為縣長、身為立法委員，要謹記一個信念，盡力去改善地方上每位民眾的生活水準，讓大家可以獲得較好的收入養家餬口，並教育自己的下一代。

韓國瑜談到多年前到南投魚池鄉，好奇日月潭阿婆茶葉蛋為什麼這麼好吃？阿薩姆紅茶為什麼這麼好喝？後來詢問當地耆老，了解原因出在南投地底土壤充滿水晶礦脈，透過這種水源種植製成的各式農特產，不論是茶葉、咖啡、可可等，都有非常棒的口感。

韓國瑜呼籲，國人在消費市場，多一點機會與資源支持我國本土的農產品，讓台灣農民可以得到更好的收入。他並讚許許縣長和馬文君委員、游顥委員、羅美玲委員等3位南投立委，致力為地方民眾打拼的熱情，並祝福南投縣市政蒸蒸日上，期許大家一起為南投縣千家萬戶民眾打造更好的生活。

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