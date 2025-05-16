預算被刪執政週年記者會再喊窮 卓榮泰：經費不足只能準備杯子蛋糕

行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員舉行上任週年媒體茶敘。（記者方賓照攝）

2025/05/16 14:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕立院民進黨團昨針對總預算案、財劃法釋憲，行政院是否也會提釋憲，未來在預算不足的情況下，如何推動重大施政？行政院長卓榮泰今天表示，雖然總預算覆議結果不如預期，但任何國會通過法律，是否違憲、是否違法、有無經過民主程序、有無造成機關窒礙難行，只要符合這四項原則，都是行政院考慮是否提起釋憲的條件。

卓榮泰今日率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員舉行上任週年媒體茶敘，他致詞前表示，本來要準備一個大蛋糕，但因為經費不足，所以只能準備杯子蛋糕，代表還是過一場不一樣的週年生日。

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對於是否提總預算案、財劃法釋憲案，卓榮泰強調，是否違憲、違法，這是絕對無法打折的，財劃法修法後，政府已經失去對財政調節各項能力，對地方補助勢必有相當大影響，像現在中央與地方政府對地方公共工程、建設比例分配，中央絕對無法承擔，因此不是增加地方負擔、就是延長執行年限，這二者要取其輕。

卓榮泰指出，中央政府總預算，今年被刪減跟凍結數字幅度金額龐大，且現在最大癥結卡在，要中央政府自行刪減的939億元，但現在還有636億元無法刪減，主計總處也認為若636億元無法刪減，就只能從一般性補助調整，就會影響到中央地方長年合作處理地方建設的實際需求，「這是沒有辦法中的辦法。」

卓榮泰認為，要改變總預算被刪減的狀況，就是辦理追加預算，不過，勢必要舉債，行政院提出強化安全韌性特別條例或特別預算，是用去年度剩餘，一旦用完就必須舉債，這是財政負擔的一環。

卓榮泰說，看到立院近期用很快速度在解凍，有人認為既然現在要解凍，當時何必要去大動作凍結？以文化部為例，雖然很快時間解凍，但很多業務已無法執行，一年度要做的預算只剩下7個月，已經沒有廠商可以去合作，執行時間人力效力也無法展現，解凍再快也影響中央政府施政。

行政院長卓榮泰榮今率副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員舉行上任週年媒體茶敘，不過，他致詞前表示，本來要準備一個大蛋糕，但因為經費不足，所以只能準備杯子蛋糕，代表還是過一場不一樣的週年生日。（記者方賓照攝）

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