助理涉死亡連署收押！藍委盧縣一上節目曾脫口：黨中央組織規劃......

資深媒體人陳東豪今日在臉書PO出盧縣一過去在節目發言片段，只聽他當時談到連署時表示，「黨中央是有組織、規劃去弄的」。（擷取自陳東豪臉書）

2025/05/16 17:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，因涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌重大被羈押。資深媒體人陳東豪今日在臉書PO出盧縣一過去在節目發言片段，只聽他當時談到連署時表示，「黨中央是有組織、規劃去弄的」。陳東豪也忍不住喊：「這是犯罪自白嗎？」

針對助理張芳碩被羈押，盧縣一面對記者提問，僅簡短回應記者詢問說，這是張的「個人行為」，他對屏東地院的羈押動作「沒意見」，不會替張提出抗告。

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伍麗華罷免連署第一階段，今年3月傳出不合格率高達35%，其中有189名連署人早已過世。當時，盧縣一曾在網路節目發言指出，送件日期剛出來時，剛好遇到過年，「你怎麼好意思過年的時候去找人家簽名嘛！」所以當時就問黨中央怎麼做？而黨中央要他放心，黨中央會努力達成，所以他就放心去過年。

對於主持人朱凱翔追問：「你說這件事情是黨中央直接指使下來做的？」盧縣一則回答：「應該是他們去......一定是有組織嘛，有規劃去弄的，只是說不知道為什麼他們，挑的這個、這些案件裡面，有他們所講的那個死亡的案件，這個...呃...偏多啦，是可以去琢磨。」

陳東豪將剪輯後的片段影片分享在臉書上，並忍不住喊：「這是犯罪自白嗎？」知名球評石明謹也在臉書分享並表示，「公開犯罪自白耶！說黨中央叫他們用抄的，只是不知道為什麼抄出來會有這麼多死亡的，這一定是政府針對性嚴審嘛！」

許多網友則在貼文下方留言表示：「蠢到不知甚麼是犯罪」、「國民黨就是一貫的無恥」、「人不要臉 天下無敵」、「他們就真的不認為自己在犯罪」、「盧縣一講的還唯唯諾諾的，旁邊的900中指仔（指徐巧芯）假裝沒聽見，一整個犯罪集團!朱凱翔你也不敢打破砂鍋問到底嗎？」「今天錄製這檔節目，若是我在場一定會制止重錄，因為他們所說的不就是在自證己罪呀。」

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