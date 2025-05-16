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    閃兵不只罰錢緩刑！內政部：假證明最重可關7年

    藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

    藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

    2025/05/16 14:04

    〔記者李文馨／台北報導〕媒體報導「36人閃兵僅罰錢緩刑」，內政部今（16）日嚴正澄清，該報導標題與內容恐引發大眾誤解，強調提供假證明等此類逃避兵役行為已屬於刑事犯罪，依法最重可判7年有期徒刑，如有違法政府將依法究辦，呼籲民眾切勿以身試法。

    內政部指出，此次役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，依「妨害兵役治罪條例」第4條，意圖逃避現役徵集，處5年以下有期徒刑；加上「刑法」第216條，行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定，最高可處7年以下有期徒刑。

    另外，「刑法」第80條規定追訴權可達20年。倘有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任外，也可依醫療相關法規懲處。

    內政部強調，兵役制度為維繫國家安全與實現公平正義的根基，政府對任何試圖逃避兵役的不法行為，均將依法究辦，涉及人員無論是役男、民眾或醫療人員，依法最重可判7年徒刑，並留下前科紀錄。

    內政部呼籲，國人務必守法行義，勿心存僥倖，以身試法；確保兵役制度的公正性，是全民的責任與義務。

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