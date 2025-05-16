大罷免後才推重大法案與政策？ 卓榮泰：兩者無關

行政院長卓榮泰媒體茶會。 （記者方賓照攝）

2025/05/16 13:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕卓內閣上任將滿一年，但政府施政受到國會朝小野大影響，對於重大政策與法案是否要待大罷免成功才能落實？行政院卓榮泰今天強調，行政團隊制定所有期程與計畫，從不把現在社會上的大罷免與否當作考量，「我們的工作絕對跟罷不罷免、大不大小無關，我們照既定期程進行」。

卓榮泰今天率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等官員舉行媒體茶敘，對於替執政週年的行政團隊打幾分？卓榮泰表示，分數不能由自己打，而是在國人心中，近期的各種數字也給團隊更多警惕和鼓勵。

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至於外界認為卓內閣的政策論述不清，整體施政表現讓民眾沒有記憶點，未來如何加強？卓榮泰認為，整個在行政、立法兩院互動，讓我們必須說明許多爭議事項，其實內閣團隊成員在個別業務上的論述都非常清楚，「但在整個政治議題掩蓋之下，讓整個社會輕忽了」。

卓榮泰強調，過去一年最讓他感到最有方向感、有動力前行的，就是經濟發展委員會所提出的六大區域產業和生活圈，落實後每個縣市、離島都會有不同面貌，結合傳統和創新科技，不會遺漏產業和人文生活，對台灣是脫胎換骨的全面嶄新階段。

卓榮泰指出，9月9日運動部掛牌，乘載國人很多期待，除了過去關注的運動競技之外，還要往國際走、發展運動產業，無論是參加重要國際比賽，或在台灣舉行台灣元素比賽，都讓運動產業及運動發展過去展現不同樣貌；另針對年輕朋友關注的育嬰政策也將加碼提升，解決少子化問題，逐步加強青年社會正義、居住正義。

卓榮泰提及，行政團隊秉持總統理念的健康台灣，提升醫護人員生活、工作、待遇及福利，這絕對必要，這部分過去做的相當的多，未來若論述方面能再精進，他會持續要求政務委員協助部會首長及同仁，繼續以更簡短有力的方式對外清楚說明，持續進步。

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