國防預算提高為GDP10％可能影響 藍提案政院報告

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。（法新社資料照）

2025/05/16 14:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕有鑑於美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾提出台灣國防預算應達GDP的10%，國民黨團今天在立法院會提出請行政院率部會首長針對「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告並逕付二讀，交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

國民黨團提案內容指出，有鑑於近日美國總統川普提名的準國防部次長柯伯吉就有關防衛台灣問題，表示台灣的國防預算應該接近GDP的10%，國防軍備預算如占GDP10%大約2.6兆元，幾乎是我國中央政府一年的歲出，是否會對我國財政造成重大街擊並產生排擠效應？對我國整體施政可能造成什麽影響？國防安全能確實獲得保障嗎？種種問題均攸關重大，賴清德政府應清楚向國人交代。

請繼續往下閱讀...

提案內容指出，國防軍備預算提高為GDP的10%茲事體大，國人憂心國防預算提高甚至危及國安，為此，建請院會作成決議：「儘速請行政院院長率同國防部部長及相關部會首長就『國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響』乙案進行專案報告，以安民心並釋群疑」是否有當？請公決案。

王定宇：在野黨阻擋國防預算就不用列案報告？

民進黨立委王定宇發言表示，如果立委夠用功、會google就知道柯伯吉不是「準」國防部次長，而是4月就已經被任命了；再者，國防預算GDP的10%是柯伯吉去年5月投書Taipei Times，點出國防預算佔比2.5%不足，應該要5%，後面才說，如果很重要的話，為什麼不10%？當時柯是民間人士。

王定宇接著表示，後來是在今年3月，柯伯吉擔任國務院副國務卿，正式在眾議院外交委員會做證，但提到的數字是5%，也沒提到10%；稍早美國眾議院對中特別委員會開會，內容即指出，不應該要求台灣的國防預算佔GDP的10%，甚至認為，台灣的GDP量體很大，不應該用%數來討論。

王定宇表示，我們國家的態度是國家安全自己應該要投資、重視，我們會就我們的需求來提出，而美方就他的立場來討論，「我們國家的國防預算自己決定，不是任何國家來指定」，如果美國一個官員在民間報社投書或私下談話提到10%，那這次訪美，美國國防部、國安會特別關切在野黨阻擋國防預算，難道就不用列案報告？這些都不應該，因為這是我們國家自已的事情，因此他建議把此案暫緩。

民進黨立委王定宇。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法