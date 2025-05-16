北京對台兩大戰略 法學者：政治軍事施壓、製造內部分裂

法國智庫「蒙田研究所」國際事務專家杜沙泰爾（Mathieu Duchâtel）近日指出，北京當局對台灣有兩大戰略，即進行政治和軍事施壓，並透過拉攏台灣精英和操控輿論，以加劇島內分裂，以讓民進黨在2028年的總統和立委大選中失利。（路透資料照）

2025/05/16 13:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國有軍事專家評估，中國可能在2027年發動侵台戰爭，但法國智庫「蒙田研究所」國際事務專家杜沙泰爾（Mathieu Duchâtel）近日在德國《商報》發表評論指出，儘管北京頻繁發動圍繞台灣的軍事動作，但對北京來說，透過軍事手段實現與台灣的政治統一，仍然有太多的風險和不確定因素。此外，北京也將透過拉攏台灣精英和操控輿論，以加劇島內分裂，以讓民進黨在2028年的總統和立委大選中失利。

這篇名為「北京狡詐的對台戰略」文章指出，如果中國希望避免類似的災難性誤判，其情報機構就不得不面對一個極其艱巨和複雜的挑戰：他們必須詳細瞭解台灣民眾的政治意願和整個社會的抵抗決心；因為儘管中國解放軍在軍事上占有優勢，但就像烏克蘭一樣，台灣也完全有能力抵禦一場現代版的閃電戰。

請繼續往下閱讀...

即使在損失了大部分海軍和空軍力量，指揮體系也蒙受重大損失的情況下，台灣也仍能繼續抵抗，憑借其防空系統和對海上目標的精準打擊能力，台灣仍可建立起堅固的防禦體系，讓入侵部隊蒙受重大損失，並可以阻止中國取得制空權和對台灣海峽的控制。

文章說，美國川普政府究竟會採取怎樣的對中政策，目前尚不清楚，但來自美國國防部的初步跡象顯示，在台灣海峽構成威懾力量仍被美國視為頭等大事。美國國防部長赫格塞斯一份不久前被曝光的備忘錄，甚至將中國吞併台灣的意圖視為美國重塑戰略威懾的「唯一威脅」。

可以確定的是，中國今後還將進一步加強圍台的軍事行動，在最糟糕的情況下，北京甚至可能會在未來幾年內故意製造一場軍事危機，一種經過縝密計劃的軍事對抗，並會設定退出機制以避免事態升級為全面戰爭。

杜沙泰爾認為，除了加強軍事威脅之外，北京的對台戰略還有第二個層面，即透過拉攏台灣精英和操控輿論，以加劇島內分裂，目的是讓執政的民進黨在2028年的總統和立法院選舉中失利。

在這個戰略層面，北京已經初見成效。儘管賴清德在2024年贏得了民進黨的第三個總統任期，但民進黨卻失去了立法院多數，日益分化的政治環境也構成了艱巨的挑戰。

為了損毀賴清德的個人信譽，中國發起了猛烈的輿論攻勢。賴清德被描繪成激進的「台獨分子」，儘管他的立場基本反映了台灣多數民意，並且是以維持現狀為競選承諾而當選的，但在中國的宣傳中，這一切並不重要。北京的目的是在台灣公眾輿論中以及國際社會上，將賴清德描繪成台海緊張局勢的罪魁禍首。

與此同時，中國也寄希望於川普政府搖擺不定的政策，會激起台灣民眾對美國可靠性的懷疑。如果台灣社會認為「美國優先」的貿易政策有損台灣經濟，那麼中國就會希望台灣民眾會因此對加強兩岸經濟合作採取更積極的態度。

杜沙泰爾最後指出，如果看到了在華府和台北之間打入楔子（指製造干擾）的機會，那北京一定會加以利用。而如果美台之間的政治聯盟不會發生變化，在2028年總統大選之前，北京就會繼續加大對台灣的政治與軍事壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法