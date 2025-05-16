華沙安全論壇主辦智庫組團訪台 林佳龍：盼強化台波民主夥伴關係

外交部長林佳龍15日接見「華沙安全論壇」主辦智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（Casimir Pulaski Foundation, CPF）訪問團，盼與波蘭深入交流境外勢力資訊操弄（FIMI）與灰色地帶戰術等方面的挑戰應對。 （外交部提供）

2025/05/16 13:50

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（16）日在社群分享，昨天接見波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（Casimir Pulaski Foundation, CPF）訪問團，雙方就區域安全情勢、台波合作及烏克蘭重建等議題深入交換意見，他感謝CPF基金會對台灣的支持，連兩年邀請台灣參與「華沙安全論壇」，盼深入交流、持續強化台波民主夥伴關係。

林佳龍說，本次訪團由基金會會長皮薩斯基（Dr. Zbigniew Pisarski）率領，他是首度到訪台灣；副會長史慕拉（Tomasz Smura）則曾於2014年獲得台灣獎助金，在台擔任駐台學者近一年，期間正好親歷太陽花學運，對台灣民主發展的關鍵時刻留下深刻印象。

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林佳龍表示，CPF基金會是中東歐地區重要智庫組織，也是「華沙安全論壇」主辦單位，長期關注民主國家的發展。他也提到，台波兩國都曾歷經威權統治，走過艱辛的民主轉型之路，現在同樣站在民主陣營最前線，攜手捍衛自由價值，對抗極權勢力威脅。

林佳龍指出，波蘭是台灣在中東歐的重要經濟合作夥伴，台灣在半導體、AI等高科技領域具有技術優勢，並提及台積電於德國設廠的最新進展。

林佳龍也回顧，去年11月曾率領國經協會及無人機產業團赴波蘭與立陶宛訪問，積極拓展合作商機，相信未來在供應鏈的合作關係將會更加緊密。

皮薩斯基也在會中向林佳龍分享波蘭與台灣長期面對鄰近極權國家的軍事與認知作戰威脅，雙方經驗值得相互借鏡。林佳龍對此回應，台灣在應對境外勢力資訊操弄（FIMI）與灰色地帶戰術等方面累積豐富經驗，願與波蘭深入交流，彼此學習、共同應對挑戰。

林佳龍最後感謝CPF基金會長期支持台灣，連續兩年邀請台灣參與「華沙安全論壇」，並期盼今年持續在該國際舞台上與全球民主夥伴並肩合作，堅守民主，攜手打造更加自由與安全的世界。

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