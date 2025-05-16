小動作不斷！南非官網竄改我國駐處資料 林佳龍：不予承認持續交涉

外交部長林佳龍。（記者廖振輝攝）

2025/05/16 13:25

〔記者方瑋立／台北報導〕南非政府多次配合中國打壓，要求台灣駐處遷離其首都，然值雙方磋商之際，南非外交部官網傳出竄改我國駐處名稱、分類和地址。外交部長林佳龍今天（16日）強調，已訓令駐處進行交涉，南非外交部持續進行小動作，已暴露出其在中國壓力下或某些利益交換的立場，我們不予承認，會持續交涉。

針對南非外交部官網將「台灣代表處」改名為「台北商務辦事處」，又歸類於「國際組織」分類下，且擅改我國駐處地址至約翰尼斯堡。林佳龍今天在記者會上回應，目前我國駐南非代表處仍正常運作，對於南非外交部官網篡改我們一些名稱或資料，外交部已訓令駐南非代表處進行交涉。

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林佳龍指出，在中國壓力下，南非政府自去年以來做了很多引起批評的事情，不僅是台灣提出抗議，連南非執政聯盟的政黨，也表達反對南非外交部的片面處理方式。此外，包括美國政府、國會議員與行政部門也都表達關切。

面對南非外交部小動作不斷，林佳龍說，眾所皆知這是中國施壓，台灣會持續捍衛我國在南非代表處應有的權利，因為這是雙方政府在南非與中共建交時，所簽訂的外交協議，是有白紙黑字的，南非不能片面違反，違反這些協議是不具效力的。

林佳龍認為，南非這些小動作，只是暴露出他們在壓力之下或是某些利益交換下的立場。我們不予承認，會持續進行交涉。他強調，希望台灣與南非的關係，能夠透過雙向溝通與協商來解決。

林佳龍說，在此之前，外交部的目標是確保代表處能夠正常運作，也會持續結合理念相近的國家發聲，南非內部包括執政聯盟甚至媒體，也指出南非外交部片面行為，已使南非在國際上成為一個被質疑的對象。

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