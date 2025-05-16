桃市6立委罷免二階送件 選委會已寄送查詢單

桃園市選委會以廣告回信方式，針對二階連署有疑義案件寄出查詢單，也請民眾於23日前回覆。（記者謝武雄攝）

2025/05/16 13:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立委第1到第6選區罷免作業都已經完成二階送件，桃園市選舉委員會收件後必須於40天內完成清查；針對有疑義連署案件，選委會已依規定寄送查詢單，請民眾接到信函勾選、簽名（或蓋章）後寄回，另查詢單採「廣告回信」方式，民眾寄回時無須黏貼郵票直接投遞即可。

桃園市選委會表示，民眾若接獲查詢單，請於23日前回函，若勾選「否」者，選委會收到信函後刪除連署，若當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，但也不會僅因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，作為連署人名冊予以刪除之事由。

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選委會也提到，查詢單採用「廣告回信」方式，民眾寄回時無須再黏貼郵票或支付郵資，直接投遞即可，也請民眾確認查詢單上，是否印有「桃園市選舉委員會橢圓戳章」及地址為「桃園市桃園區成功路3段115巷100號」，以確保回覆無誤。

選委會也提到，桃園市目前有6件不同罷免案進入二階連署階段，選委會就6案收受連署書分別進行連署人名冊查對，寄送查詢單屬個別作業，6罷免案之間並無關聯。

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