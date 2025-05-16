上任週年交成績單 卓榮泰：絕不能只是「覆議最多」

行政院長卓榮泰今（16）日舉辦就職週年媒體茶敘，他說，國人對內閣團隊印象，絕不能只是「覆議最多」。（記者方賓照攝）

2025/05/16 12:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（16）日舉辦就職週年媒體茶敘，他說，國人對內閣團隊印象，絕不能只是「覆議最多」，今天要報告內閣團隊的「5大行動、20項進行式」。5大行動分別為健康台灣、青年敢夢、科技普惠、均衡發展及安全韌性；20項進行式則包括青年圓夢基金、擴大文化幣、租金補助等。

卓揆今率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名政務委員，在行政院大禮堂舉行媒體茶敘。卓揆表示，賴總統及內閣團隊就職上任將滿一周年，國人對內閣團隊的印象，絕不能只是「覆議最多」。

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面對國會朝小野大，卓揆指出，行政團隊過去提出不少覆議案，包括總預算、財劃法，雖然都失敗，但這是身為憲政機關該做的權利義務，一方面捍衛憲政秩序及體制，也維護人民基本權利，5大行動、20項進行式都是在衝突、動盪中得到的具體成效。他也期勉內閣團隊在衝突中進步、動盪中平衡，也是內心自我強化的重要元素。

針對未來目標，卓揆列出「1+7」重點工作，包括運動部將於9月9日掛牌，落實均衡台灣六大區域產業及生活圈，推動亞洲資產管理中心及兆元投資國家方案，加速發展半導體、無人機及智慧機器人產業生活聚落，推展長照3.0、婚育宅政策，落實國安17項策略，以及第三期溫室氣體階段管制目標。

卓揆並期許內閣團隊扮演港口引水人的工作，他說，每個碼頭都要有熟悉環境、港口變化的引水人，讓大小船舶都能安全進口與離港，不怕浪有多高，在正確方向下一同穩健進步、全力以付，讓國人安心生活、健康發展，並能追逐夢想、快樂出航。

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