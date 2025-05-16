綠營民調》9成國人力挺卓內閣癌症篩檢政策 過半支持撥補台電

民進黨發言人吳崢、韓瑩，舉行國政民調公佈記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/16 12:11

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰上任將屆滿一年，民進黨今（16日）公布最新國政民調，指出卓揆滿意度為45.3%，高於不滿意度38.3%；其中，擴大免費癌症篩檢的支持度高達91.7%，特別條例編列1500億元強化國土安全韌性獲64.9%民眾支持，1000億元撥補台電則亦獲51.9%支持。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「總統就職週年國政民調公布」記者會。吳崢表示，民眾對總統賴清德所宣示打造「健康台灣」政策落實給予高度肯定，卓院長及內閣推動擴大免費癌症篩檢，支持高達91.7%民眾支持；補助健檢年齡提早至30歲，支持率也達到72.7%。

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關於落實「居住正義」，民調顯示，政府所推行的擴大租金補貼的照顧，得到民眾72.7%支持肯定；政府為青年減壓部分，提高免稅門檻、擴大免稅族群，獲得78.5%民眾支持；青年海外圓夢計畫也得到69%民眾支持。

吳崢續指，為落實台灣運動發展，成立運動部的政見獲得國人59.7%支持。政府各項政策的逐步落實，從民調的數據呈現，與國人迫切相關健康及青年照顧上，都讓國人很有感。

針對行政院所提規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，編列1500億元強化國土安全韌性，調查顯示，有64.9%支持，27.5%不支持，7.5%無意見。以年齡層來看，20至39歲民眾有超過7成支持。

此外，針對編列1000億元撥補台電的措施，吳崢表示，有51.9%支持，41.9%不支持，6.1%無意見。支持度高於不支持，顯示超過半數民眾認為，電價對產業的生產、以及民生物價的波動有直接影響，故應儘快撥補。

本次行政院政策支持度民調的訪問時間為今年5月7日至9日，有效樣本數為1084人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%，訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾，調查方法則是市話與手機並行訪問。

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