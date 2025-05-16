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    憲法訴訟法釋憲案 大法官過半數同意受理

    民進黨51位立委認為憲訴法修法有違憲疑義聲請釋憲，憲法法庭同意受理。（記者楊國文攝）

    民進黨51位立委認為憲訴法修法有違憲疑義聲請釋憲，憲法法庭同意受理。（記者楊國文攝）

    2025/05/16 12:42

    〔記者楊國文／台北報導〕針對民進黨51位立委聲請憲法訴訟法修正案釋憲、暫時處分等案，憲法法庭本月12日召開說明會，由民進黨、關係機關立法院就三讀立法程序有無瑕疵進行攻防。現有8位大法官於14日召開會議，經過半數大法官同意後，決定受理此件聲請法規範憲法審查；至於暫時處分的部份，憲法法庭尚無裁定結果。

    依據憲法訴訟法第32條規定，聲請案件之受理，應經過大法官現有總額3分之2以上參與評議，參與大法官過半數同意。

    據指出，經過憲法法庭本月12日召開說明會後，14日現有8位大法官開會評議，並經過大法官半數同意，認定有違憲疑義，因此同意受理此件聲請法規範憲法審查。

    法界認為，依據立法院對憲訴法修法的三讀程序瑕疵，大法官同意釋憲乃意料中的事。

    立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

    行政院今年初呈請總統核可後，移請立法院覆議，遭藍白聯手反對，覆議案不通過。經總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘代表51位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

    憲法法庭現有8位大法官12日下午2時召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，但未觸及修法內容，以做為是否受理聲請案的重要參考。

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