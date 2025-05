中國扭曲2758號決議打壓 林佳龍：只有民選政府能代表台灣

外交部長林佳龍、衛福部長邱泰源出席2025「世界衛生大會」(WHA)推案雙部長記者會。(記者廖振輝攝)

2025/05/16 12:32

〔記者方瑋立/台北報導〕第78屆世界衛生大會(WHA)即將於5月19日至27日登場,台灣雖未獲邀參與,政府矢言努力到最後一刻積極爭取,行動團將於今晚啟程。外交部與衛福部今(16)日共同召開記者會,外交部長林佳龍表示,中國長年扭曲聯合國2758號決議,阻撓台灣參與國際組織,唯有台灣的民選政府,才能真正代表台灣人民。他強調,台灣是全球公衛及防疫體系不可或缺的一環,缺少台灣參與,將是世界的損失。

記者會開場由屏東原住民希望合唱團演唱〈榮耀頌〉,林佳龍指出,這首祝福之歌象徵台灣希望加入WHO、貢獻全球健康。他表示,今年WHA主題為「One World for Health」,台灣也以「Chip in with Taiwan」為口號,展現與全球共同努力之意志。

林佳龍指出,台灣全民健保覆蓋率逾99%,照顧原住民族等弱勢族群已具成效,符合WHO近年推動的「全球原住民族健康行動計畫」,台灣經驗值得分享。外交部與衛福部也透過設立「健康台灣推動委員會」、組成「醫療外交台灣隊」,結合醫界、醫療院所、宏碁與廣達等科技業者,共同推動「智慧醫療與健康產業」,並將於日內瓦舉辦說明會,展示AI與大數據應用於提升醫療可近性。

林佳龍表示,中國長年打壓使得台灣始終未能獲邀正式參與WHA,也涉及到被扭曲的2758號決議與一中政策相關議題。他強調,只有台灣的民選政府,才能代表台灣人民,台灣也透過一次次的民主選舉,展現我具備民意基礎的政府。

面對中國長年阻撓,林佳龍直言,中共打壓不僅政治化WHA運作,更濫用2758號決議,企圖封鎖台灣聲音。他強調,該決議僅處理中國在聯合國的代表權,並未授權排除台灣參與國際性組織。越來越多國家的政府與國會近年已陸續指出此一事實,支持台灣有意義參與WHO,而這些支持正是對中國法律戰和認知作戰的反制。

「台灣和你一起拚」,林佳龍說,外交部駐處將與外館密切配合,讓WHO所追求的「共創健康世界」理念真正實踐。他呼籲,WHO秘書處應堅守專業與中立,拒絕政治干預,正視並接納台灣加入全球公衛防疫體系,為世界創造更大福祉。他也盼藉由4人行動團啟程,讓世界聽見台灣的聲音。

媒體詢問台灣非WHO會員,該如何幫助全球做好防疫準備、是否有替代的合作管道?衛福部長邱泰源表示,台灣醫療防疫的水準是優等生,沒有到教室內討論,對全世界是不公平的。他說,雖然有受到政治影響,但台灣仍有專業團體利用互動管道與世界多國交流。

林佳龍也指出,台灣可說是半導體與AI大國,未來任何醫療衛生的政策要落實,都不能沒有晶片,所以並非台灣在爭取參加,事實上在APEC推動的倡議已獲得全世界呼應。另外如台灣與美國共同推動的全球合作暨訓練架構(GCTF),現已有日本、澳洲、加拿大等多國參與,醫療、健康、防疫都是跨國合作推動的項目。

至於美國退出WHO,是否將影響我國爭取參加WHA?林佳龍表示,雖然美國宣布退出,但仍需一年時間才能生效。在此期間,也看到美國更積極地為台灣發聲,包括今年2月,在WHO執委會上,美國正式提出支持台灣,並反駁聯合國第2758號決議。

林佳龍指出,美國在領導多國致函或遞交意見方面,也發揮非常重要的角色。他認為,美國退出WHO,也會對該組織帶來壓力,這是兩面的影響。若未來成立另一個功能類似 WHO的國際組織,台灣一定會第一個報名。

但林佳龍也強調,並非沒有WHO就不能做事,資訊的分享、專家會議、國際組織的決議,都會影響台灣,也是台灣貢獻的管道。

