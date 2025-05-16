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    首頁　>　政治

    綠營提總預算、財劃法釋憲 侯友宜：勿當政治對抗手段

    新北市長侯友宜表示，釋憲絕對不是用來當成政治對抗的一個手段，盼中央趕快按照法令來實行。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，釋憲絕對不是用來當成政治對抗的一個手段，盼中央趕快按照法令來實行。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/16 12:08

    〔記者羅國嘉／新北報導〕立法院民進黨團昨天針對「一一四年度中央政府總預算案」及「財劃法修正案」，向司法院憲法法庭遞狀聲請釋憲；國民黨團則批綠營再次拿大法官當遮羞布、政治鬥爭的工具，只要是民進黨不喜歡的法案通過就搬出大法官來助拳。新北市長侯友宜今（16）日表示，釋憲絕對不是用來當成政治對抗的一個手段，盼中央趕快按照法令來實行。

    侯友宜今天出席「長照卓越獎」頒獎典禮活動受訪指出，釋憲絕對不是用來當成政治對抗的一個手段，財劃法講了20幾年，這也是地方跟所有立委們的一個期待，而且法已經通過了，希望趕快來實行，地方需求的聲音非常大，期待中央能夠聽進全民的聲音，趕快讓財劃法能夠按照法令通過來實行。

    民進黨團昨召開記者會，會後由黨團幹部及律師前往司法院，遞交釋憲聲請書。黨團總召柯建銘指出，總預算違憲的3大理由是，難以確定刪減數額，違反法律明確性原則；要求行政院自行調整減列預算，違反憲法權力分立原則；違反預算法第49條規定，違反法治國原則。財劃法則有4大理由，包括大幅縮減中央可用財源；直接改變中央與地方財政結構；未併同檢討中央與地方事權分配，衝擊中央財政量能；擴大城鄉差距，違反憲法第147條。

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