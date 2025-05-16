中國直播主狂拍全台小學生！民團分析3可能性與應對：類似灰色地帶操作

台灣網友到中國抖音平台查詢發現，至少從去年開始，就有不少出現拍攝台灣小學生上下學的短影片，甚至連中國網友也注意到這個現象。（圖擷取自中國抖音，本報合成）

2025/05/16 12:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有台北市家長反映，民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主「狂拍學童並直播」，家長、志工上前阻止，但拍攝者屢勸不聽，態度囂張。事後有台灣網友到中國抖音平台一查赫然發現，這種情況似乎並非個案，早在去年開始，就有類似且無碼拍攝的短影片出現，而且各地到處拍。對此罷免國民黨立委賴士葆團隊「「文山退葆」」提出出現這個現象的3個可能性，並指出應對方法。

民團「文山退葆」在臉書PO文表示，關於中國人在台灣各地錄影直播，有以下幾個可能性，內容農場式牟利，很多直播主就是來賺點閱率、打賞、流量紅利的。他們知道中國觀眾對「台灣自由、民主生活方式」既好奇又矛盾，所以就來拍「你看台灣人怎麼生活」，賣的是台灣的日常當「異國風情」；塑造輿論／洗風向，有些人則是在「選材」、「發言」、「剪輯」上，故意營造一種台灣人「很無知」、「生活落後」、台灣社會「沒什麼發展」、台灣年輕人「靠政府養」、「不務正業」，這種話術會被用來在中國網路上強化「統戰敘事」：意思就是「看吧，台灣還是得靠我們中國」。

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民團指出，偵查與情報蒐集，這個層級比較敏感，但也有人擔心，利用「民間拍攝」方式，在收集重要基礎設施位置（比如捷運系統、變電站、醫院、疏散口等），了解台灣社會的作息、活動熱區、人群密集分布、測試社會反應：例如他們若做出挑釁行為，會不會被制止？警方怎麼處理？台灣民眾有無防衛意識？這種作法就類似「灰色地帶操作」，不一定是官方直接派人，但可能是鼓勵、默許、甚至資助某些直播主來進行「資訊滲透」。

民團續指，如果你覺得被拍攝或被冒犯，可以依法要求他們停止，或通報警方處理、監察機關也該正視這類直播是否涉及 未經許可的商業行為、外籍人士違規打工、違反個資法、甚至國安疑慮、民眾也可以組織起來（就像你做的民防），針對這種「外來勢力的認知操作」進行教育、防衛和反制。

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