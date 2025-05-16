綠營民調》賴總統就職週年滿意度57.3％ 5大施政最受歡迎

民進黨發言人吳崢、韓瑩，舉行「總統就職週年國政民調公佈」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/16 11:58

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德即將就職滿一週年，民進黨今（16日）公布最新國政民調，結果顯示，賴總統滿意度達57.3%，高於不滿意度40.2%；總統各施政領域滿意度皆超過5成，其中以國防事務64.5%最高，維護台灣主權、推動外交、全社會防衛韌性委員會、兩岸政策等亦排入前五名。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開「總統就職週年國政民調公布」記者會。韓瑩說明，根據民進黨民調中心調查，賴總統滿意度接近6成，顯見賴與行政團隊一年來，在國際局勢變化、中國威脅以及國會朝小野大的局面下，帶領台灣穩健前進，無論在內政與國防外交，都獲得民眾高度肯定。

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韓瑩表示，賴總統就任以來，滿意度持續維持在5成以上的高水準，儘管今年4月因美國對等關稅政策的新變局，滿意度一度來到46.7%，但仍高於不滿意度；政府迅速提出五大因應策略與產業支持方案，並制定特別條例應對，賴的滿意度於本月隨即回升至57.3%，將危機化為轉機、開創新局，獲得國人肯定。

針對各項施政領域，韓瑩指出，對於政府強化國防事務，民調顯示64.5%表示滿意，31.1%表示不滿意。維護主權方面，民調顯示63.9%民眾表示滿意，32.6%表示不滿意。政府成立全社會防衛韌性委員會，民調表示58.4%表達滿意，31.3%表示不滿意。

韓瑩說，若進一步分析年齡層，20至29歲的民眾對國防事務、全社會防衛韌性分別有74.4%及73.9%的支持度，顯示我國國民，特別青年族群，對政府強化國防、安全韌性及維護主權部分，有高度共識。

對於政府推動外交，民調顯示，有60.6%表示滿意，34.2%表示不滿意。處理兩岸政策方面，民調顯示56.3%表示滿意，37.7%表示不滿意。韓瑩補充，前述有關國防外交的民調，女性滿意度皆高於男性近5至10個百分點，可見國民對政府外交政策上，有廣泛認同。

本次總統國政滿意度民調的訪問時間為今年5月12日、13日，有效樣本數為1055人，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.0%，訪問地區為全國22縣市年滿20歲以上的民眾，調查方法則是市話與手機並行訪問。

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