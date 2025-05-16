我未受邀世界衛生大會 中國外交部：中方不同意台灣參加今年WHA

中國外交部發言人林劍。（擷取自中國外交部直播）

2025/05/16 12:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第78屆「世界衛生大會」（WHA）即將在5月19日至5月27日在瑞士日內瓦召開，我國今年也未受邀。中國外交部對此表示，「中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。」

中國外交部今日例行記者會上，有媒體就台灣未受邀參加WHA一事提問。中國外交部發言人林劍表示，在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須​​按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。

請繼續往下閱讀...

他說，台民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。」一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則。這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，並得到了國際社會廣泛理解和支持。

對此，我外交部國際組織司副司長張芝颯日前呼籲世界衛生組織（WHO）秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外，期盼WHO秘書處聚焦全球健康福祉，而台灣也有能力與意願做出貢獻，會積極協助WHO的目標。

針對中國在國際間刻意且有系統地，錯誤詮釋聯大第2758號決議，矮化台灣、排除我國參與國際組織的權益。張芝颯強調，聯大第2758號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更沒有授權中共在聯合國體系代表台灣，只有台灣的民選政府才能代表台灣2350萬人民，北京的威權政府，沒有權利干涉、限制台灣參加國際組織的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法