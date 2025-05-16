衛福部WHA行動團今晚啟程 邱泰源：奮戰到最後一刻

外交部長林佳龍（右）、衛福部長邱泰源出席2025「世界衛生大會」（WHA）推案雙部長記者會」。（記者廖振輝攝）

2025/05/16 11:52

〔記者方瑋立／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦登場，台灣至今尚未收到邀請函。衛福部長邱泰源今（16）日與外交部長林佳龍共同召開記者會，他強調，儘管尚未獲邀，政府不會放棄，將與外交部攜手奮戰到最後一刻，健康是基本人權，台灣不應被排除在全球衛生體系之外。

邱泰源表示，台灣是全球防疫與醫療的優等生，卻被拒於「教室之外」，無法與「同學們」分享經驗與資源，這不僅損失了世界的合作機會，也對台灣人民極為不公，並違背WHO憲章中對健康人權的基本理念。

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雖然衛福部本年度的出國經費遭刪減6成，邱泰源強調，「該做的事還是要做」。本次WHA衛福部將派出由次長呂建德擔任副團長兼發言人的4人行動團，團員涵蓋資訊處、健保署、食藥署、國健署與疾管署的高階主管，並邀無任所大使吳運東參與，預計今晚啟程前往日內瓦，爭取與各國代表進行雙邊會談，參加周邊會議與活動。

邱泰源也透露，行動團將舉辦國際記者會，呼籲更多國家與國際醫衛組織支持台灣以觀察員身分出席WHA，並完整參與WHO相關機制，尤其是協助我方參與即將通過的WHO大流行病協定。

他強調，聯合國大會2758號決議與WHA第25.1號決議從未提及台灣，只有民選政府才能在聯合國體系代表台灣發聲。此次台灣也將在日內瓦舉辦AI與健康照護論壇，宣傳全民健保制度實施30週年，展現我國推動Universal Health Coverage的成果。

邱說明，該論壇將邀集來自台灣、日本、泰國、美國、英國、德國與瑞士的專家，共同探討如何運用AI提升醫療可及性、品質與負擔能力，並因應數位落差、資料隱私與健康不平等等挑戰，展現台灣在全球醫衛領域的貢獻與責任。

邱泰源最後強調，衛福部與外交部攜手出擊，行動團將帶著2350萬台灣人民的支持，持續以理性與專業行動呼籲WHO正視我國權益，實踐本屆WHA主題：「共創健康的世界（One World for Health）」。

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